На системи "Нової пошти" здійснюють DDoS-атаку, у роботі сервісів можливі збої
Київ • УНН
"Нова пошта" повідомила про DDoS-атаку та можливі тимчасові збої в роботі сервісів. Компанія запустила резервні схеми.
Фото ілюстративне
На системи "Нової пошти" відбувається DDoS-атака, можливі незначні складнощі в роботі сервісів, передає УНН із посиланням на повідомлення компанії.
Відбувається DDoS-атака на системи Нової пошти. Можливі незначні тимчасові складнощі в роботі сервісів компанії
Разом з тим, у компанії наголосили, що ситуація повністю під контролем.
Ми успішно протидіємо і наші ІТ-фахівці вже запустили резервні схеми роботи
Додамо
Раніше у мережі повідомляли про збої в роботі додатка "Нова пошта".