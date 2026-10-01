Миколенко не поможет сборной в матчах против Северной Ирландии и Венгрии
Киев • УНН
Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко покинул расположение сборной Украины из-за травмы. Он пропустит матчи Лиги наций.
Левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко покинул расположение команды из-за повреждения и поэтому не поможет национальной команде в матчах Лиги наций против Северной Ирландии и Венгрии. Об этом сообщает УАФ, передает УНН.
"Виталий Миколенко покинул расположение сборной. Из-за повреждения защитник "Эвертона" не поможет сине-желтым в ближайших матчах", — говорится в сообщении.
В УАФ пожелали защитнику быстрого и качественного восстановления.
Дополнение
В пятницу, 2 октября, сборная Украины в номинально домашнем матче встретится с Северной Ирландией в рамках третьего тура Лиги наций.
Главный тренер команды Андреа Мальдера во время пресс-конференции заявил, что Виталий Миколенко не поможет национальной команде в матче третьего тура Лиги наций против Северной Ирландии.