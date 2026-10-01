Миколенко не поможет сборной в матчах против Северной Ирландии и Венгрии

Виталий Миколенко. Фото: УАФ

Левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко покинул расположение команды из-за повреждения и поэтому не поможет национальной команде в матчах Лиги наций против Северной Ирландии и Венгрии. Об этом сообщает УАФ, передает УНН.

"Виталий Миколенко покинул расположение сборной. Из-за повреждения защитник "Эвертона" не поможет сине-желтым в ближайших матчах", — говорится в сообщении.

В УАФ пожелали защитнику быстрого и качественного восстановления.

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В пятницу, 2 октября, сборная Украины в номинально домашнем матче встретится с Северной Ирландией в рамках третьего тура Лиги наций.

Главный тренер команды Андреа Мальдера во время пресс-конференции заявил, что Виталий Миколенко не поможет национальной команде в матче третьего тура Лиги наций против Северной Ирландии.