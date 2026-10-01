Миколенко не допоможе збірній у матчах проти Північної Ірландії та Угорщини

Віталій Миколенко. Фото: УАФ

Лівий захисник збірної України Віталій Миколенко залишив розташування команди через пошкодження, а тому не допоможе Національній команді у матчах Ліги націй проти Північної Ірландії та Угорщини. Про це повідомляє УАФ, передає УНН.

"Віталій Миколенко залишив розташування збірної. Через пошкодження захисник "Евертона" не допоможе синьо-жовтим у найближчих матчах", - йдеться у повідомленні.

В УАФ побажали захиснику швидкого і якісного відновлення.

Доповнення

У п’ятницю, 2 жовтня, збірна України у номінально домашньому матчі зустрінеться із Північною Ірландією у рамках третього туру Ліги націй.

Головний тренер команди Андреа Мальдера під час пресконференції заявив, що Віталій Миколенко не допоможе Національній команді у матчі третього туру Ліги націй проти Північної Ірландії.