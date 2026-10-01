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Миколенко не допоможе збірній у матчах проти Північної Ірландії та Угорщини

Київ • УНН

 • 242 перегляди

Захисник "Евертона" Віталій Миколенко залишив розташування збірної України через пошкодження. Він пропустить матчі Ліги націй.

Миколенко не допоможе збірній у матчах проти Північної Ірландії та Угорщини
Віталій Миколенко. Фото: УАФ

Лівий захисник збірної України Віталій Миколенко залишив розташування команди через пошкодження, а тому не допоможе Національній команді у матчах Ліги націй проти Північної Ірландії та Угорщини. Про це повідомляє УАФ, передає УНН

"Віталій Миколенко залишив розташування збірної. Через пошкодження захисник "Евертона" не допоможе синьо-жовтим у найближчих матчах", - йдеться у повідомленні. 

В УАФ побажали захиснику швидкого і якісного відновлення. 

Доповнення

У п’ятницю, 2 жовтня, збірна України у номінально домашньому матчі зустрінеться із Північною Ірландією у рамках третього туру Ліги націй.

Головний тренер команди Андреа Мальдера під час пресконференції заявив, що Віталій Миколенко не допоможе Національній команді у матчі третього туру Ліги націй проти Північної Ірландії. 

Павло Башинський

Спорт
Угорщина
Україна