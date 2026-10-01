Украинец Антон Симкович вошел в Подкомитет ООН по предупреждению пыток
Киев • УНН
Украинца Антона Симковича избрали в Подкомитет ООН по предупреждению пыток на 2027–2030 годы. МИД подчеркнуло факт пыток в российском плену.
Украинский кандидат Антон Симкович был избран в состав Подкомитета ООН по предупреждению пыток на период 2027–2030 годов. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, передаёт УНН.
Детали
Для Украины предотвращение таких преступлений имеет особое значение, поскольку украинские военнопленные и незаконно удерживаемые россией гражданские лица продолжают подвергаться пыткам и другим формам жестокого обращения в российском плену и местах содержания - с вопиющим нарушением международного права и основополагающих стандартов в сфере прав человека
Глава ведомства отметил, что пытки и другие формы жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения являются вопиющими нарушениями человеческого достоинства и основополагающих прав человека, противодействие которым является общей ответственностью международного сообщества.
Украина и впредь будет вносить весомый вклад в международные усилия по предупреждению пыток, усилению гарантий защиты прав лиц, лишённых свободы, и эффективному выполнению международных стандартов в сфере прав человека
Напомним
Министерство иностранных дел Украины приветствовало принятие Советом ООН по правам человека инициированной Украиной резолюции "Ситуация с правами человека в Украине в результате российской агрессии".