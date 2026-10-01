Украинец Антон Симкович вошел в Подкомитет ООН по предупреждению пыток

$44.680.1850.720.21
ukenru
14:54 • 1570 просмотра
Международный день кофе: история праздника, происхождение напитка и появление кофе в Украине
14:32 • 4050 просмотра
В бою погиб пилот МиГ-29 Марат Мамбетов из бригады "Призрак Киева"
12:45 • 13062 просмотра
Убийство Ирины Фарион: Зинченко огласили приговор
Эксклюзив
12:29 • 18895 просмотра
Обучение под землёй в 2026 году: сколько укрытий профинансировано и безопасных школ построено
11:41 • 18934 просмотра
Южный мост в Киеве не имеет критических повреждений после атаки рф — что с движением транспорта и метро
Эксклюзив
10:30 • 32828 просмотра
Украина продолжает наносить удары по России: что изменилось в кампании deep strike в сентябреPhoto
Эксклюзив
09:17 • 25314 просмотра
Можно ли уволить мобилизованного работника — разъяснение юриста
1 октября, 08:00 • 24532 просмотра
Графики отключений отменили, но это может измениться - каким регионам приготовиться
1 октября, 07:56 • 22790 просмотра
Боевая часть дрона, упавшего на школу в Киеве, не детонировала — в здании находились 104 ребёнкаVideo
1 октября, 06:19 • 25503 просмотра
В ЕС идут дискуссии по поводу нового запроса на помощь Украине - есть ли поддержка
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
2.8м/с
42%
761мм
Популярные новости
россия атаковала Украину 107 дронами - сколько обезвредила ПВО1 октября, 05:19 • 6600 просмотра
Нефть подешевела на 1% - какой прогноз цен1 октября, 05:40 • 5270 просмотра
Рубио приказал иранской делегации немедленно покинуть США после провала переговоров — Axios1 октября, 06:27 • 3646 просмотра
Вражеский беспилотник попал в школу в Киеве во время занятий — дети находились в укрытииVideo1 октября, 06:40 • 32834 просмотра
Удар "шахеда" по школе в Киеве — как выглядит учебное заведение после атаки РФ (фоторепортаж)PhotoVideo10:07 • 19928 просмотра
публикации
Международный день кофе: история праздника, происхождение напитка и появление кофе в Украине14:54 • 1534 просмотра
Обучение под землёй в 2026 году: сколько укрытий профинансировано и безопасных школ построено
Эксклюзив
12:29 • 18880 просмотра
Украина продолжает наносить удары по России: что изменилось в кампании deep strike в сентябреPhoto
Эксклюзив
10:30 • 32816 просмотра
В этот день ВСУ освободили Лиман от российских оккупантовVideo1 октября, 04:00 • 56064 просмотра
Как подготовиться к блэкауту: что стоит иметь дома, чтобы пережить отключение света30 сентября, 17:37 • 48664 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ирина Терех
Илон Маск
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сумская область
Харьковская область
Германия
Реклама
УНН Lite
Тренер сборной Германии возмущён утверждениями о том, что его команда "недостаточно белая"14:45 • 926 просмотра
Николас Кейдж назвал киновселенную Marvel "гламуризированным рестлингом"14:22 • 2188 просмотра
В Европе оценили рейтинг самых сильных паспортов - какое место заняла Украина30 сентября, 14:02 • 60669 просмотра
Родной для всей страны "Шева" — Зеленский эмоционально поздравил Шевченко с юбилеемVideo29 сентября, 19:04 • 77895 просмотра
Шевченко оказался в "Милане" благодаря VHS-кассете — СМИ вспомнили о переходе "Шевы" в ИталиюVideo29 сентября, 17:12 • 81420 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Микоян МиГ-29
Хранитель
Фильм
Старлинк

Украинец Антон Симкович вошел в Подкомитет ООН по предупреждению пыток

Киев • УНН

 • 324 просмотра

Украинца Антона Симковича избрали в Подкомитет ООН по предупреждению пыток на 2027–2030 годы. МИД подчеркнуло факт пыток в российском плену.

Украинец Антон Симкович вошел в Подкомитет ООН по предупреждению пыток

Украинский кандидат Антон Симкович был избран в состав Подкомитета ООН по предупреждению пыток на период 2027–2030 годов. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, передаёт УНН.

Детали

Для Украины предотвращение таких преступлений имеет особое значение, поскольку украинские военнопленные и незаконно удерживаемые россией гражданские лица продолжают подвергаться пыткам и другим формам жестокого обращения в российском плену и местах содержания - с вопиющим нарушением международного права и основополагающих стандартов в сфере прав человека

- заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Глава ведомства отметил, что пытки и другие формы жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения являются вопиющими нарушениями человеческого достоинства и основополагающих прав человека, противодействие которым является общей ответственностью международного сообщества.

Украина и впредь будет вносить весомый вклад в международные усилия по предупреждению пыток, усилению гарантий защиты прав лиц, лишённых свободы, и эффективному выполнению международных стандартов в сфере прав человека

- говорится в заявлении Сибиги.

Напомним

Министерство иностранных дел Украины приветствовало принятие Советом ООН по правам человека инициированной Украиной резолюции "Ситуация с правами человека в Украине в результате российской агрессии".

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Андрей Сибига
Украина