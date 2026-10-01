Українець Антон Симкович увійшов до Підкомітету ООН із запобігання катуванням

Український кандидат Антон Симкович був обраний до складу Підкомітету ООН із запобігання катуванням на період 2027-2030 років. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, передає УНН.

Для України запобігання таким злочинам має особливе значення, оскільки українські військовополонені та незаконно утримувані Росією цивільні особи продовжують зазнавати катувань та інших форм жорстокого поводження в російському полоні та місцях утримання - з кричущим порушенням міжнародного права та основоположних стандартів у сфері прав людини