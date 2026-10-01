Українець Антон Симкович увійшов до Підкомітету ООН із запобігання катуванням
Київ • УНН
Українця Антона Симковича обрали до Підкомітету ООН із запобігання катуванням на 2027–2030 роки. МЗС наголосило на тортурах у російському полоні.
Український кандидат Антон Симкович був обраний до складу Підкомітету ООН із запобігання катуванням на період 2027-2030 років. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, передає УНН.
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Для України запобігання таким злочинам має особливе значення, оскільки українські військовополонені та незаконно утримувані Росією цивільні особи продовжують зазнавати катувань та інших форм жорстокого поводження в російському полоні та місцях утримання - з кричущим порушенням міжнародного права та основоположних стандартів у сфері прав людини
Очільник відомства зазначив, що катування та інші форми жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження є кричущими порушеннями людської гідності та основоположних прав людини, протидія яким є спільною відповідальністю міжнародної спільноти.
Україна і надалі забезпечуватиме вагомий внесок у міжнародні зусилля із запобігання катуванням, посилення гарантій захисту прав осіб, позбавлених волі, та ефективне виконання міжнародних стандартів у сфері прав людини
Нагадаємо
Міністерство закордонних справ України привітало ухвалення Радою ООН з прав людини ініційованої Україною резолюції "Ситуація з правами людини в Україні внаслідок російської агресії".