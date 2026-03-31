Резолюція щодо злочинів росії в Україні - МЗС привітало рішення ООН

Міністерство закордонних справ України привітало ухвалення Радою ООН з прав людини ініційованої Україною резолюції "Ситуація з правами людини в Україні внаслідок російської агресії". Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу відомства.

Деталі

Даний документ продовжує мандат Незалежної міжнародної слідчої комісії та забезпечує подальше документування російських злочинів в Україні. Крім того, дана резолюція вимагає припинення катувань, насильницьких зникнень, незаконного утримання цивільних осіб, страт військовополонених, а також сексуального та гендерно зумовленого насильства.

Документ спирається на висновки Комісії, які засвідчують, що насильницькі зникнення та катування, вчинені росією в рамках скоординованої державної політики, становлять злочини проти людяності - йдеться в заяві МЗС України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив: дана резолюція рішуче засуджує всі злочини, скоєні кремлівським режимом, включаючи депортацію цивільного населення, зокрема дітей, тортури, насильницькі зникнення та напади на цивільне населення та критично важливу інфраструктуру, а також інші серйозні порушення прав людини, воєнні злочини та злочини проти людяності.

Україна закликає міжнародне співтовариство посилити спільні зусилля задля забезпечення повної відповідальності російської федерації та всіх винних осіб, відновлення справедливості для жертв та досягнення всеохоплюючого, справедливого і сталого миру на основі Статуту ООН і міжнародного права - йдеться в заяві МЗС України.

