Резолюция о преступлениях россии в Украине - МИД приветствовал решение ООН

Министерство иностранных дел Украины приветствовало принятие Советом ООН по правам человека инициированной Украиной резолюции "Ситуация с правами человека в Украине в результате российской агрессии". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Детали

Данный документ продлевает мандат Независимой международной следственной комиссии и обеспечивает дальнейшее документирование российских преступлений в Украине. Кроме того, данная резолюция требует прекращения пыток, насильственных исчезновений, незаконного содержания гражданских лиц, казней военнопленных, а также сексуального и гендерно обусловленного насилия.

Документ опирается на выводы Комиссии, которые свидетельствуют, что насильственные исчезновения и пытки, совершенные россией в рамках скоординированной государственной политики, составляют преступления против человечности - говорится в заявлении МИД Украины.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил: данная резолюция решительно осуждает все преступления, совершенные кремлевским режимом, включая депортацию гражданского населения, в частности детей, пытки, насильственные исчезновения и нападения на гражданское население и критически важную инфраструктуру, а также другие серьезные нарушения прав человека, военные преступления и преступления против человечности.

Украина призывает международное сообщество усилить совместные усилия для обеспечения полной ответственности российской федерации и всех виновных лиц, восстановления справедливости для жертв и достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на основе Устава ООН и международного права - говорится в заявлении МИД Украины.

