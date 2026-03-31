$43.800.0450.310.17
ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
1.8м/с
58%
742мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальное
Техника
Шахед-136
Дипломатка
Социальная сеть
Золото

Резолюция о преступлениях россии в Украине - МИД приветствовал решение ООН

Киев • УНН

 • 1758 просмотра

Документ продлевает мандат следственной комиссии для документирования пыток и депортаций. МИД призывает мир к полной ответственности агрессора за преступления.

Резолюция о преступлениях россии в Украине - МИД приветствовал решение ООН

Министерство иностранных дел Украины приветствовало принятие Советом ООН по правам человека инициированной Украиной резолюции "Ситуация с правами человека в Украине в результате российской агрессии". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Детали

Данный документ продлевает мандат Независимой международной следственной комиссии и обеспечивает дальнейшее документирование российских преступлений в Украине. Кроме того, данная резолюция требует прекращения пыток, насильственных исчезновений, незаконного содержания гражданских лиц, казней военнопленных, а также сексуального и гендерно обусловленного насилия.

Документ опирается на выводы Комиссии, которые свидетельствуют, что насильственные исчезновения и пытки, совершенные россией в рамках скоординированной государственной политики, составляют преступления против человечности

- говорится в заявлении МИД Украины.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил: данная резолюция решительно осуждает все преступления, совершенные кремлевским режимом, включая депортацию гражданского населения, в частности детей, пытки, насильственные исчезновения и нападения на гражданское население и критически важную инфраструктуру, а также другие серьезные нарушения прав человека, военные преступления и преступления против человечности.

Украина призывает международное сообщество усилить совместные усилия для обеспечения полной ответственности российской федерации и всех виновных лиц, восстановления справедливости для жертв и достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на основе Устава ООН и международного права

- говорится в заявлении МИД Украины.

ПолитикаНовости Мира
Военное положение
Война в Украине
Электроэнергия
Андрей Сибига
Украина