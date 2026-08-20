Динаміка в кадрі: як надати волоссю живого об’єму для портретів біля моря.

$44.700.0751.870.04
ukenru
09:44 • 14748 перегляди
У Києві кількість загиблих через масовану атаку рф зросла до 15
09:12 • 13497 перегляди
Прикордонники під час атаки рф збили крилату ракету з кулеметаPhoto
08:32 • 12775 перегляди
Держборг США вперше перевищив 40 трлн доларів - Reuters
07:23 • 18824 перегляди
Через атаки рф без світла частина Києва і 6 областей, знеструмлено лінію до ЗАЕС
06:05 • 22664 перегляди
Атака рф на поліцію в Житомирі: уже 3 загиблих, 53 постраждалихPhotoVideo
05:20 • 17561 перегляди
Жертвами масованої російської атаки на Київ стали вже 12 людейPhotoVideo
20 серпня, 04:31 • 21193 перегляди
НБУ припинив повноваження голови наглядової ради "Сенс Банку" Гладишенка
20 серпня, 01:53 • 29287 перегляди
Масована атака на Київ: щонайменше 4 загиблих і 23 постраждалихPhotoVideo
19 серпня, 22:05 • 38430 перегляди
Атака на Київ: щонайменше четверо постраждалих, пошкоджена дитяча лікарня
19 серпня, 20:59 • 37204 перегляди
"Це було варте того": один із співорганізаторів протестів на підтримку Федорова оголосив про їх завершення
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+29°
6.1м/с
32%
746мм
Популярнi новини
У Броварському районі загинув чоловік через удар по промисловому об’єкту20 серпня, 01:18 • 16738 перегляди
путін знайшов позитив в українських ударах по Wildberries - ISW20 серпня, 02:27 • 15224 перегляди
20 серпня відзначають День медичного транспорту та святого Самуїла20 серпня, 03:00 • 10906 перегляди
Укрзалізниця змінила маршрути приміських поїздів до Києва після атаки20 серпня, 03:30 • 13600 перегляди
"Він з’їхав з глузду": Туск назвав божевільною ідею Моравецького про референдум щодо Шенгену20 серпня, 04:15 • 4736 перегляди
Публікації
Зарплати та бойові виплати військових у 2026 році: хто і на які суми може розраховувати19 серпня, 16:55 • 55837 перегляди
Єнот удома: чому миле звірятко може стати серйозним випробуванням для власника
Ексклюзив
19 серпня, 15:39 • 78973 перегляди
Звідки беруться мошки в квартирі та як швидко їх позбутися19 серпня, 14:55 • 66792 перегляди
Які продукти знижують холестерин, а які можуть його підвищувати19 серпня, 11:19 • 78083 перегляди
Реформа БЕБ буксує: після провальної переатестації керівників необхідна повна перевірка і перезапуск громадського контролю
Ексклюзив
19 серпня, 08:02 • 75020 перегляди
Актуальнi люди
Андрій Пишний
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Тімур Міндіч
Актуальні місця
Україна
Одеська область
Сполучені Штати Америки
Київська область
Чернігівська область
Реклама
УНН Lite
Раміна Есхакзай оголосила про заручини з військовослужбовцемPhoto19 серпня, 15:30 • 53409 перегляди
Том Голланд може заробити понад $100 млн за нового "Людину-павука"19 серпня, 06:00 • 75328 перегляди
Хайден Панеттьєрі перед смертю опублікувала в Instagram зворушливе фото з другомPhoto17 серпня, 23:04 • 110658 перегляди
Vogue показав кадри з весілля Роналду та РодрігесPhotoVideo17 серпня, 08:09 • 114351 перегляди
Роналду та Джорджина Родрігес пояснили, чому зіграли весілля у вітальні свого будинку17 серпня, 01:05 • 120695 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Опалення
MIM-104 Patriot
Financial Times
P-800 Oniks

Динаміка в кадрі: як надати волоссю живого об’єму для портретів біля моря

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Динаміка в кадрі: як надати волоссю живого об’єму для портретів біля моря.

Динаміка в кадрі: як надати волоссю живого об’єму для портретів біля моря
Морське узбережжя — одна з найулюбленіших локацій для літніх фотосесій. Золотаве світло заходу сонця, легкий бриз і безкрайній горизонт створюють ідеальний фон для виразних портретів. Проте навіть найвдаліший кадр може втратити частину своєї привабливості, якщо зачіска швидко втрачає початкову форму через вологість і вітер. Саме тому бігуді, плойки та стайлери, фіксувальні засоби залишаються незамінними помічниками для створення природного об’єму, легких хвиль і текстури, яка матиме гармонійний вигляд у русі. Правильно підготовлене волосся не лише краще тримає укладання, а й додає фотографіям легкості, динаміки й особливого шарму.

Як створити природний об’єм

Секрет ефектних портретів полягає не в складних зачісках, а в природності. Волосся повинно бути легким, рухливим і живим. Саме тому варто уникати надмірної кількості засобів для сильної фіксації, які можуть обтяжувати його.

Перед укладанням бажано скористатися термозахистом і засобом для прикореневого об’єму. Після цього можна створити легкі завитки або хвилі, залишаючи кінчики трохи прямими. Така техніка дає змогу досягти максимально природного результату, ніби волосся саме набуло красивої форми під впливом морського бризу.

Як підготувати волосся до фотосесії біля моря

Морське повітря має підвищену вологість, а вітер постійно змінює напрямок руху. Саме тому зачіска повинна бути не лише красивою, а й досить гнучкою, щоб рух волосся був на вигляд природним.

Не варто мити голову безпосередньо перед фотосесією, адже надто чисте волосся часто стає занадто легким і швидше втрачає об’єм. Краще зробити це за кілька годин до виходу або навіть напередодні. Після сушіння рекомендовано нахилити голову вниз і просушити прикореневу зону, щоб отримати додатковий природний об’єм без зайвих зусиль.

Легкі хвилі — головний тренд літніх портретів

Саме м’які текстурні хвилі найкраще поєднуються з морськими пейзажами. Вони красиво реагують на подих вітру, додаючи фотографіям відчуття руху. Для створення такого ефекту не потрібно закручувати волосся від самих коренів. Достатньо сформувати кучері із середини довжини, чергуючи напрямок накручування. Після охолодження завитків варто акуратно розібрати їх пальцями або гребінцем із широкими зубцями. Завдяки цьому укладання матиме максимально легкий вигляд, а не надто графічний чи штучний. Завершальним штрихом стане невелика кількість текстурувального спрею, який допоможе зберегти форму навіть під час прогулянки узбережжям.

Варто також ураховувати індивідуальні особливості волосся. Для тонкого краще обирати легкі фіксувальні засоби, які не обтяжують зачіску, тоді як густе або жорстке волосся потребує сильнішої фіксації. Щоб зберегти об’єм протягом усієї фотосесії, потрібно періодично злегка збивати волосся біля коренів пальцями. Такий простий спосіб допоможе освіжити зачіску без використання додаткових засобів і збереже її доглянутий вигляд навіть після тривалого перебування біля моря.

Роль світла й руху у вдалому кадрі

Фотографи часто радять не стояти абсолютно нерухомо. Легкий поворот голови, кілька кроків уздовж берега або природний рух волосся під час вітру роблять портрет значно емоційнішим. Особливо ефектними є кадри, створені під час так званої золотої години — незадовго до заходу сонця. М’яке світло підкреслює сяяння волосся, додає зачісці глибини та створює красиві світлові акценти.

Якщо вітер надто сильний, не варто боротися з ним. Навпаки, можна використати його як частину творчого задуму. Злегка розвіяне волосся додає портретам емоційності, а правильно створений прикореневий об’єм допомагає зачісці залишатися виразною навіть у русі. Природні рухи волосся в тандемі з прибережним вітром здатні зробити фотографію динамічною, створюючи відчуття легкості, свободи та справжньої літньої атмосфери.

Маленькі секрети стійкого укладання

Щоб зачіска довше залишалася охайною, варто мати із собою невелику щітку або гребінець, компактний спрей та кілька непомітних шпильок. Вони допоможуть швидко освіжити образ між серіями фотографій. Не менш важливо регулярно стежити за станом волосся. Використання живильних масок, кондиціонерів і термозахисних засобів допомагає підтримувати гладкість, еластичність і природний блиск. Саме доглянуте волосся найкраще тримає об’єм, красиво переливається на сонці та має ефектний вигляд на світлинах навіть без складних зачісок.

Отже, портрети біля моря цінуються насамперед за свою природність і легкість. Вдало створений об’єм, м’які хвилі та здоровий блиск волосся допомагають зробити кожен кадр виразним, а емоції — щирими. Достатньо приділити трохи уваги підготовці зачіски, щоб морський вітер став не перешкодою, а справжнім союзником у створенні незабутніх літніх фотографій.

Лілія Подоляк

Новини Бізнесу