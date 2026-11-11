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За добу на фронті відбулося 149 бойових зіткнень - у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки

Київ • УНН

 • 262 перегляди

росія завдала 61 авіаудару, скинула 171 КАБ і здійснила 1860 обстрілів. Сили оборони відбили атаки на кількох напрямках.

За добу на фронті відбулося 149 бойових зіткнень - у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки

За добу 11 листопада на фронті відбулося 149 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що противник завдав 61 авіаційний удар, скинув 171 керовану авіабомбу.

Крім того, залучив для ураження 5466 дронів-камікадзе та здійснив 1860 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ

- йдеться у зведенні.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби окупанти завдали два авіаудари, скинули чотири КАБ, та здійснили 99 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з них шість - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз атакував позиції наших підрозділів у бік населеного пункту Мала Вовча.

П’ять спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку поблизу населених пунктів Надія, Новоєгорівка, Зелена Долина та в бік Лиману.

Групове керування дронами дозволило вдвічі збільшити доставку вантажів на фронті - Міноборони06.11.26, 13:16 • 3102 перегляди

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 13 ворожих штурмів: у районі Костянтинівки, Розкішного, Торецького, Софіївки, Вільного та у бік населених пунктів Миколайпілля, Кучерів Яр.

Шість атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Новий Донбас, Водянське, Новомиколаївка та в бік Сергіївки.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 42 окупанта, 16 - поранено; знищено дві одиниці автомобільної техніки, дві гармати, сім спеціальних засобів, один пункт управління БпЛА та 76 укритів противника. Пошкоджено одну одиницю автомобільної техніки, одну гармату, два спеціальні засоби, три пункти управління БпЛА та 134 укриття противника. Знищено або подавлено 312 безпілотних літальних апаратів різних типів

- розповіли військові.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили п’ять ворожих атак біля Воздвижівки, Верхньої Терси, Білогір’я, Малої Токмачки та у бік населеного пункту Рівне.

На Куп’янському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках окупанти штурмових дій не здійснювали.

"На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося", - додали у Генштабі.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що поступка Донбасом не зупинить путіна, а лише дасть йому паузу перед новим наступом вглиб України.

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Вадим Хлюдзинський

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