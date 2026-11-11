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За сутки на фронте произошло 149 боевых столкновений — в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях

Киев • УНН

 • 262 просмотра

Россия нанесла 61 авиаудар, сбросила 171 КАБ и осуществила 1860 обстрелов. Силы обороны отбили атаки на нескольких направлениях.

За сутки на фронте произошло 149 боевых столкновений — в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях

За сутки 11 ноября на фронте произошло 149 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что противник нанес 61 авиационный удар, сбросил 171 управляемую авиабомбу.

Кроме того, привлек для поражения 5466 дронов-камикадзе и осуществил 1860 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск

- говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слободожанском и Курском направлениях с начала суток оккупанты нанесли два авиаудара, сбросили четыре КАБа и осуществили 99 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из них шесть — с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слободожанском направлении противник один раз атаковал позиции наших подразделений в сторону населенного пункта Малая Волчья.

Пять попыток захватчиков продвинуться отбивали на Лиманском направлении вблизи населенных пунктов Надия, Новоегоровка, Зеленая Долина и в сторону Лимана.

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На Константиновском направлении Силы обороны отбивали 13 вражеских штурмов: в районе Константиновки, Розкошного, Торецкого, Софиевки, Вольного и в сторону населенных пунктов Николаевка, Кучеров Яр.

Шесть атак осуществил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Новый Донбасс, Водянское, Новониколаевка и в сторону Сергеевки.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидированы 42 оккупанта, 16 — ранены; уничтожены две единицы автомобильной техники, два орудия, семь специальных средств, один пункт управления БпЛА и 76 укрытий противника. Повреждены одна единица автомобильной техники, одно орудие, два специальных средства, три пункта управления БпЛА и 134 укрытия противника. Уничтожены или подавлены 312 беспилотных летательных аппаратов различных типов

- рассказали военные.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили пять вражеских атак возле Воздвижевки, Верхней Терсы, Белогорья, Малой Токмачки и в сторону населенного пункта Ровное.

На Купянском, Славянском, Краматорском, Александровском, Ореховском и Приднепровском направлениях оккупанты штурмовых действий не осуществляли.

"На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло", — добавили в Генштабе.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что уступка Донбасса не остановит путина, а лишь даст ему паузу перед новым наступлением вглубь Украины.

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Вадим Хлюдзинский

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