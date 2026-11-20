Подорожі передбачають не лише планування маршруту та витрат, а й необхідність постійно контролювати фінанси. Під час перебування за кордоном особливо важливо мати доступ до рахунків, оплачувати послуги без готівки, контролювати операції та за потреби обмінювати валюту. Дистанційне банківське обслуговування дає змогу виконувати основні фінансові операції зі смартфона або іншого цифрового пристрою незалежно від місця перебування, передає УНН.

Онлайн-інструменти для керування фінансами під час подорожей

Під час поїздок важливо мати постійний доступ до фінансової інформації та можливість оперативно виконувати необхідні операції. Цифрові банківські інструменти дають змогу контролювати рахунки, здійснювати платежі та керувати коштами дистанційно. Якщо фрілансеру або підприємцю потрібне додаткове фінансування для роботи чи розвитку власної справи, дистанційно також можна оформити кредити для бізнесу від Райффайзен, без необхідності особисто звертатися до відділення на кожному етапі.

Для розрахунків у магазинах, кафе та інших торговельних точках доступні безконтактні платежі через Apple Pay, Google Pay та Garmin Pay. Після підключення картки до смартфона або смарт-годинника оплату можна здійснювати без фізичної картки та введення її реквізитів. Інформація про проведені операції допомагає контролювати витрати навіть під час поїздок між різними країнами.

Для додаткового захисту онлайн-розрахунків використовуються технології 3D-Secure та NFC. Вони поєднують безпеку проведення операцій із зручністю щоденного використання цифрових платіжних інструментів.

Дистанційне банківське обслуговування для фрілансерів

Дистанційний доступ до банківських послуг особливо актуальний для фрілансерів, які працюють із клієнтами з різних країн або часто змінюють місце перебування. Такий формат дає змогу керувати рахунками та здійснювати необхідні операції без прив’язки до конкретного відділення.

Рахунок і картку можна оформити дистанційно через мобільний застосунок, а для операцій з іноземною валютою скористатися онлайн-конвертером та перевірити актуальний курс.

Фінансовий контроль незалежно від місця перебування

Дистанційне банківське обслуговування дає змогу зберігати доступ до основних фінансових операцій під час подорожей, роботи або тривалого перебування в іншій країні. Платежі, контроль рахунків, безконтактні розрахунки та інші операції можна виконувати без постійного звернення до відділення.

Актуальну інформацію про банківські продукти, цифрові можливості та умови обслуговування можна переглянути на Raiffeisen.ua. Такий формат допомагає підтримувати контроль над власними фінансами незалежно від місця перебування.