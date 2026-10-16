Україна та ЄС створять робочу групу для просування реформ - єврокомісарка назвала дві важливі сфери

Україна та ЄС домовилися запустити спільну робочу групу для прискорення прогресу щодо тимчасових критеріїв та просування ключових реформ у сфері верховенства права та боротьби з корупцією. Про це повідомила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, передає УНН.

Кос наголосила, що Україна посідає одне з перших місць серед країн, які роблять найбільший прогрес на шляху до членства в ЄС.

Після відкриття ще двох переговорних кластерів цього тижня я обговорила наступні кроки з прем’єр-міністром Сергієм Корецьким. Ми домовилися запустити спільну робочу групу для прискорення прогресу щодо тимчасових критеріїв та просування ключових реформ у сфері верховенства права та боротьби з корупцією

За її словами, цей крок демонструє "нашу відданість підтримці шляху України до членства в ЄС".

Наш успіх вимагатиме єдності та відданості від усіх залучених українських партнерів. Ми побачили це на початку цього тижня, коли український парламент ухвалив нові закони про освіту для меншин