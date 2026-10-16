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The New York Times

Україна та ЄС створять робочу групу для просування реформ - єврокомісарка назвала дві важливі сфери

Київ • УНН

 • 1534 перегляди

Україна та ЄС запускають спільну групу для реформ верховенства права й боротьби з корупцією. Київ очікує відкриття двох кластерів до кінця року.

Україна та ЄС створять робочу групу для просування реформ - єврокомісарка назвала дві важливі сфери
Фото ілюстративне

Україна та ЄС домовилися запустити спільну робочу групу для прискорення прогресу щодо тимчасових критеріїв та просування ключових реформ у сфері верховенства права та боротьби з корупцією. Про це повідомила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, передає УНН.

Деталі

Кос наголосила, що Україна посідає одне з перших місць серед країн, які роблять найбільший прогрес на шляху до членства в ЄС.

Після відкриття ще двох переговорних кластерів цього тижня я обговорила наступні кроки з прем’єр-міністром Сергієм Корецьким. Ми домовилися запустити спільну робочу групу для прискорення прогресу щодо тимчасових критеріїв та просування ключових реформ у сфері верховенства права та боротьби з корупцією 

- повідомила єврокомісарка.

За її словами, цей крок демонструє "нашу відданість підтримці шляху України до членства в ЄС".

Наш успіх вимагатиме єдності та відданості від усіх залучених українських партнерів. Ми побачили це на початку цього тижня, коли український парламент ухвалив нові закони про освіту для меншин 

- резюмувала Кос.

Додамо

У свою чергу Сергій Корецький зазначив, що провів онлайн-розмови з єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос та командою, очікує відкриття решти двох кластерів до кінця року.

Нашим спільним пріоритетом є забезпечення підготовки позитивного Звіту про виконання проміжних критеріїв (IBAR). За результатами домовленостей Президента України Володимира Зеленського та Президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн ми обговорили з Мартою Кос питання діяльності утвореної спеціальної робочої групи IBAR Task Force для посилення підтримки України та прискорення євроінтеграції 

- додав Корецький.

Окремо говорили про прогрес Уряду та Парламенту на шляху отримання фінансової підтримки.

ЄС має відкрити для України два останні переговорні кластери до кінця року - фон дер Ляєн16.10.26, 14:00 • 4704 перегляди

Антоніна Туманова

Політика
Європейська комісія
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Україна