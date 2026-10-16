Україна та ЄС створять робочу групу для просування реформ - єврокомісарка назвала дві важливі сфери
Київ • УНН
Україна та ЄС запускають спільну групу для реформ верховенства права й боротьби з корупцією. Київ очікує відкриття двох кластерів до кінця року.
Україна та ЄС домовилися запустити спільну робочу групу для прискорення прогресу щодо тимчасових критеріїв та просування ключових реформ у сфері верховенства права та боротьби з корупцією. Про це повідомила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, передає УНН.
Деталі
Кос наголосила, що Україна посідає одне з перших місць серед країн, які роблять найбільший прогрес на шляху до членства в ЄС.
Після відкриття ще двох переговорних кластерів цього тижня я обговорила наступні кроки з прем’єр-міністром Сергієм Корецьким. Ми домовилися запустити спільну робочу групу для прискорення прогресу щодо тимчасових критеріїв та просування ключових реформ у сфері верховенства права та боротьби з корупцією
За її словами, цей крок демонструє "нашу відданість підтримці шляху України до членства в ЄС".
Наш успіх вимагатиме єдності та відданості від усіх залучених українських партнерів. Ми побачили це на початку цього тижня, коли український парламент ухвалив нові закони про освіту для меншин
Додамо
У свою чергу Сергій Корецький зазначив, що провів онлайн-розмови з єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос та командою, очікує відкриття решти двох кластерів до кінця року.
Нашим спільним пріоритетом є забезпечення підготовки позитивного Звіту про виконання проміжних критеріїв (IBAR). За результатами домовленостей Президента України Володимира Зеленського та Президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн ми обговорили з Мартою Кос питання діяльності утвореної спеціальної робочої групи IBAR Task Force для посилення підтримки України та прискорення євроінтеграції
Окремо говорили про прогрес Уряду та Парламенту на шляху отримання фінансової підтримки.
ЄС має відкрити для України два останні переговорні кластери до кінця року - фон дер Ляєн16.10.26, 14:00 • 4704 перегляди