Украина и ЕС создадут рабочую группу для продвижения реформ — еврокомиссар назвала две важные сферы
Киев • УНН
Украина и ЕС запускают совместную группу по реформам в области верховенства права и борьбе с коррупцией. Киев ожидает открытия двух кластеров до конца года.
Украина и ЕС договорились запустить совместную рабочую группу для ускорения прогресса по временным критериям и продвижения ключевых реформ в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, передает УНН.
Детали
Кос подчеркнула, что Украина занимает одно из первых мест среди стран, которые демонстрируют наибольший прогресс на пути к членству в ЕС.
После открытия еще двух переговорных кластеров на этой неделе я обсудила следующие шаги с премьер-министром Сергеем Корецким. Мы договорились запустить совместную рабочую группу для ускорения прогресса по временным критериям и продвижения ключевых реформ в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией
По ее словам, этот шаг демонстрирует "нашу приверженность поддержке пути Украины к членству в ЕС".
Наш успех потребует единства и приверженности от всех задействованных украинских партнеров. Мы увидели это в начале этой недели, когда украинский парламент принял новые законы об образовании для меньшинств
Добавим
В свою очередь Сергей Корецкий отметил, что провел онлайн-разговоры с еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос и командой, ожидает открытия остальных двух кластеров до конца года.
Нашим общим приоритетом является обеспечение подготовки положительного Отчета о выполнении промежуточных критериев (IBAR). По результатам договоренностей Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен мы обсудили с Мартой Кос вопросы деятельности созданной специальной рабочей группы IBAR Task Force для усиления поддержки Украины и ускорения евроинтеграции
Отдельно говорили о прогрессе Правительства и Парламента на пути получения финансовой поддержки.
ЕС должен открыть для Украины два последних переговорных кластера до конца года - фон дер Ляйен16.10.26, 14:00 • 5122 просмотра