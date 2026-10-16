Украина и ЕС создадут рабочую группу для продвижения реформ — еврокомиссар назвала две важные сферы

Украина и ЕС договорились запустить совместную рабочую группу для ускорения прогресса по временным критериям и продвижения ключевых реформ в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, передает УНН.

Кос подчеркнула, что Украина занимает одно из первых мест среди стран, которые демонстрируют наибольший прогресс на пути к членству в ЕС.

После открытия еще двух переговорных кластеров на этой неделе я обсудила следующие шаги с премьер-министром Сергеем Корецким. Мы договорились запустить совместную рабочую группу для ускорения прогресса по временным критериям и продвижения ключевых реформ в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией