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Европа не живет в мире из-за войны и атак России — Рютте

Киев • УНН

 • 876 просмотра

Генсек НАТО заявил, что Европа столкнулась с войной в Украине и ростом числа гибридных атак России. Он призвал готовиться к длительному противостоянию.

Европа не живет в мире из-за войны и атак России — Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил, что Европа сегодня не находится в состоянии мира, поскольку столкнулась с полномасштабной войной в Украине и растущим" списком злонамеренных гибридных атак россии на континенте. Об этом сообщает The Guardian, информирует УНН.

Детали

В своей речи на церемонии вручения Международной Вестфальской премии мира 2026 года Рютте отметил, что, несмотря на большие потери, российский диктатор путин не проявляет желания завершать войну.

Даже наоборот, в данный момент он ее усиливает. И давайте будем откровенны: наши собственные страны являются мишенями. Список злонамеренных гибридных атак россии по всей Европе с каждым днем ​​растет. Кибератаки, саботаж, поджоги, нарушения воздушного пространства, инциденты с дронами

- сказал генсек НАТО.

Он также предупредил европейских лидеров о "долгом путешествии", поскольку "хорошо смазанная военная машина россии не заржавеет в ближайшее время".

"Мир ненадежен. Мы не знаем с уверенностью, что принесет завтрашний день. Но мы знаем, что будем защищать друг друга, и нападение на одного — это нападение на всех. Это кредо и наша непоколебимая решимость жить в соответствии с ним сохраняют мир более 75 лет", — подытожил Рютте.

Напомним

Накануне генсек НАТО Марк Рютте заявил, что россия в настоящее время не угрожает Альянсу. Ядерные угрозы кремля он назвал попыткой отвлечь внимание от неудач в Украине.

"Послание москве четкое" - Рютте сделал новое заявление о поддержке НАТО Украины29.09.26, 13:29 • 17908 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Кибератака
российская пропаганда
Ядерное оружие
Война в Украине
Владимир Путин
Марк Рютте
НАТО
Европа
Украина