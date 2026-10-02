Європа не живе в мирі через війну та атаки росії - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив, що Європа сьогодні не перебуває в стані миру, оскільки вона зіткнулася з повномасштабною війною в Україні та зростаючим" списком зловмисних гібридних атак росії на континенті. Про це повідомляє The Guardian, інформує УНН.

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У своїй промові на церемонії вручення Міжнародної Вестфальської премії миру 2026 року Рютте зазначив, що, незважаючи на великі втрати, російський диктатор путін не виявляє бажання завершувати війну.

Навіть навпаки, на даний момент він її посилює. І давайте будемо відвертими: наші власні країни є мішенями. Список зловмисних гібридних атак росії по всій Європі з кожним днем ​​зростає. Кібератаки, саботаж, підпали, порушення повітряного простору, інциденти з дронами - сказав генсек НАТО.

Він також попередив європейських лідерів про "довгу подорож", оскільки "добре змащена військова машина росії не заржавіє найближчим часом".

"Мир ненадійний. Ми не знаємо з упевненістю, що принесе завтрашній день. Але ми знаємо, що будемо захищати один одного, і напад на одного - це напад на всіх. Це кредо та наша непохитна рішучість жити за ним зберігають мир понад 75 років", - резюмував Рютте.

Нагадаємо

Напередодні генсек НАТО Марк Рютте заявив, що росія наразі не загрожує Альянсу. Ядерні погрози кремля він назвав спробою відвернути увагу від невдач в Україні.

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