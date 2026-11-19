Укрзалізниця вночі проти 19 листопада тимчасово зупинить продаж і повернення квитків. Про це йдеться у повідомленні перевізника у Telegram, інформує УНН.

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Зазначається, що обмеження триватимуть з 00:30 до 07:10 через технічні роботи в інформаційних системах Укрзалізниці.

У зазначений час для пасажирів будуть повністю недоступні оформлення та повернення квитків на поїзди далекого та регіонального сполучення. Це стосується, як кас, так і електронних каналів продажу. Проїзні документи, придбані раніше, зберігаються в застосунку. Квитки на приміські рейси та Київську кільцеву електричку можна буде придбати в застосунку без обмежень - йдеться у повідомленні.

В Укрзалізниці закликали пасажирів врахувати цю інформацію при плануванні подорожей.

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