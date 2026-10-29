Удар рф по вокзалу Дніпра - Укрзалізниця перегляне протоколи безпеки руху потягів

Компанія "Укрзалізниця" перегляне протоколи безпеки після російського удару по вокзалу в Дніпрі 29 жовтня. Також у компанії розповіли подробиці евакуації пасажирів перед ворожим ударом, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу компанії.

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Як зазначили в "Укрзалізниці", на вокзалі та станції Дніпро заздалегідь оголосили тривогу. Команди про призупинення руху тут же надійшли і локомотивним бригадам, і вокзалу.

В електропоїзді, який мав прямувати до Запоріжжя, було оголошено евакуацію (лишалося ще понад 10 хвилин до удару). Запрацювали голосові оголошення, й помічник машиніста, згідно з протоколом, обійшов кожен вагон поїзда (в електричці в кожному вагоні є плакат, оголошення також чітко вказують на необхідність не просто вийти з поїзда, а якнайшвидше залишити платформу, відійти щонайменше на 200 м). Локомотивна бригада поїзда завчасно евакуювалася. Паралельно евакуаційні оголошення лунали на вокзалі. На повторі, кілька разів. Йшлося про те, що відправлення поїздів продовжиться після закінчення тривоги, що всі мають перебувати в укриттях. На жаль, попри це все, чимало людей у роковий момент удару перебували в безпосередній близькості до поїзда, відтак така значна кількість загиблих і поранених - йдеться в повідомленні.

Залізничники нагадали пасажирам, що росіяни не шкодують цивільних об'єктів і цілеспрямовано б'ють по залізничній інфраструктурі.

Це жалюгідний підлий удар. Нічого іншого від росіян ми очікувати не можемо. Сьогодні ми не можемо зупинити ворога в його прагненні нищити залізницю, вбивати залізничників та пасажирів. Але ми можемо й маємо дбати одне про одного. Вкотре в усіх деталях передивимося всі наші протоколи, щоб визначити, що ще можемо робити, або в той час, який лишається на реакцію, форсувати, або щоб кожен та кожна без винятків переміщувалися в безпечне місце – зазначили в "Укрзалізниці".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар російським реактивним дроном по вокзалу в Дніпрі 29 жовтня.