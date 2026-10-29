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Удар рф по вокзалу Днепра - Укрзалізниця пересмотрит протоколы безопасности движения поездов

Киев • УНН

 • 1296 просмотра

Пассажиров эвакуировали более чем за 10 минут до российского удара по вокзалу Днепра. "Укрзалізниця" пересмотрит протоколы безопасности.

Удар рф по вокзалу Днепра - Укрзалізниця пересмотрит протоколы безопасности движения поездов

Компания "Укрзалізниця" пересмотрит протоколы безопасности после российского удара по вокзалу в Днепре 29 октября. Также в компании рассказали подробности эвакуации пассажиров перед вражеским ударом, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

Подробности

Как отметили в "Укрзалізниці", на вокзале и станции Днепр заранее объявили тревогу. Команды о приостановке движения тут же поступили и локомотивным бригадам, и вокзалу.

В электропоезде, который должен был следовать в Запорожье, была объявлена эвакуация (до удара оставалось еще более 10 минут). Заработали голосовые объявления, и помощник машиниста, согласно протоколу, обошел каждый вагон поезда (в электричке в каждом вагоне есть плакат, объявления также четко указывают на необходимость не просто выйти из поезда, а как можно быстрее покинуть платформу, отойти как минимум на 200 м). Локомотивная бригада поезда заранее эвакуировалась. Параллельно эвакуационные объявления звучали на вокзале. В режиме повтора, несколько раз. Говорилось о том, что отправление поездов продолжится после окончания тревоги, что все должны находиться в укрытиях. К сожалению, несмотря на все это, многие люди в роковой момент удара находились в непосредственной близости к поезду, поэтому такое значительное количество погибших и раненых

 - говорится в сообщении.

Железнодорожники напомнили пассажирам, что россияне не щадят гражданские объекты и целенаправленно наносят удары по железнодорожной инфраструктуре.

Это жалкий подлый удар. Ничего другого от россиян мы ожидать не можем. Сегодня мы не можем остановить врага в его стремлении уничтожать железную дорогу, убивать железнодорожников и пассажиров. Но мы можем и должны заботиться друг о друге. В очередной раз во всех деталях пересмотрим все наши протоколы, чтобы определить, что еще можем делать: либо за то время, которое остается на реакцию, ускорить действия, либо чтобы каждый и каждая без исключений перемещались в безопасное место

 - отметили в "Укрзалізниці".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар российским реактивным дроном по вокзалу в Днепре 29 октября.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
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