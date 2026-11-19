«Укрзалізниця» ночью приостановит продажу и возврат билетов
Киев • УНН
В ночь на 19 ноября продажа и возврат билетов будут недоступны из-за технических работ. Ограничения продлятся с 00:30 до 07:10.
«Укрзалізниця» ночью против 19 ноября временно приостановит продажу и возврат билетов. Об этом говорится в сообщении перевозчика в Telegram, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что ограничения будут действовать с 00:30 до 07:10 из-за технических работ в информационных системах «Укрзалізниці».
В указанное время для пассажиров будут полностью недоступны оформление и возврат билетов на поезда дальнего и регионального сообщения. Это касается как касс, так и электронных каналов продажи. Проездные документы, приобретённые ранее, сохранятся в приложении. Билеты на пригородные рейсы и Киевскую кольцевую электричку можно будет приобрести в приложении без ограничений
В «Укрзалізниці» призвали пассажиров учесть эту информацию при планировании поездок.
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