«Укрзалізниця» ночью против 19 ноября временно приостановит продажу и возврат билетов. Об этом говорится в сообщении перевозчика в Telegram, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что ограничения будут действовать с 00:30 до 07:10 из-за технических работ в информационных системах «Укрзалізниці».

В указанное время для пассажиров будут полностью недоступны оформление и возврат билетов на поезда дальнего и регионального сообщения. Это касается как касс, так и электронных каналов продажи. Проездные документы, приобретённые ранее, сохранятся в приложении. Билеты на пригородные рейсы и Киевскую кольцевую электричку можно будет приобрести в приложении без ограничений - говорится в сообщении.

В «Укрзалізниці» призвали пассажиров учесть эту информацию при планировании поездок.

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