Укрзалізниця нагадала про перехід на зимовий час: що варто знати пасажирам

У ніч із 24 на 25 жовтня Україна переходить на зимовий час. О 04:00 годинники потрібно перевести на одну годину назад. Про це повідомляє Укрзалізниця, передає УНН.

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"Цієї ночі переводимо годинники на годину назад!", – йдеться у дописі.

В Укрзалізниці наголошують, що з 24 на 25 жовтня Україна переходить на зимовий час. Зокрема, о 04:00 буде 03:00.

"Тож у вас з’являється зайва година. Що зробити: перевірте годинники, які не оновлюються автоматично; перевірте будильник на телефоні; звіряйте час відправлення поїзда з квитком у застосунку Укрзалізниці. Плануйте поїздки без зайвих хвилювань", – йдеться у дописі.

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