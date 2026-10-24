«Укрзализныця» напомнила о переходе на зимнее время: что стоит знать пассажирам
Киев • УНН
В ночь с 24 на 25 октября в 04:00 часы переведут на 03:00. «Укрзализныця» советует проверить будильники и время в билетах.
В ночь с 24 на 25 октября Украина переходит на зимнее время. В 04:00 часы нужно перевести на один час назад. Об этом сообщает «Укрзалізниця», передает УНН.
Детали
"Этой ночью переводим часы на час назад!" – говорится в сообщении.
В «Укрзалізниці» подчеркивают, что с 24 на 25 октября Украина переходит на зимнее время. В частности, в 04:00 будет 03:00.
"Так что у вас появляется лишний час. Что сделать: проверьте часы, которые не обновляются автоматически; проверьте будильник на телефоне; сверяйте время отправления поезда с билетом в приложении «Укрзалізниці». Планируйте поездки без лишних волнений", – говорится в сообщении.
Напомним
Изменение режима может вызвать стресс и обострение сердечно-сосудистых заболеваний. Есть ли сейчас в этом необходимость и влияет ли перевод часов на здоровье