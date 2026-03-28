$43.8850.61
ukenru
07:00 • 9706 перегляди
"Якщо можете краще - ми відійдемо вбік": Рубіо різко відповів Каллас щодо втрати терпіння США до рф - Axios
07:00 • 14348 перегляди
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній
27 березня, 19:46 • 20985 перегляди
Зеленський заявив, що домовляється про постачання дизеля під час візиту на Близький Схід
Ексклюзив
27 березня, 13:21 • 48941 перегляди
Чому МОЗ повинно провести комплексну перевірку медицини Одещини
Ексклюзив
27 березня, 12:50 • 68358 перегляди
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Ексклюзив
27 березня, 11:09 • 41532 перегляди
Обшук у Поплавського: правоохоронці розслідують розтрату близько 300 млн грн
Ексклюзив
27 березня, 10:01 • 65757 перегляди
"Націнка за прапор України". В "Українській авіатранспортній асоціації" розповіли про умови роботи українських авіакомпаній за кордоном
27 березня, 08:55 • 32507 перегляди
Україна та Саудівська Аравія підписали домовленість про оборонну співпрацю - Зеленський повідомив деталі
Ексклюзив
27 березня, 05:31 • 31463 перегляди
JULIK випустив відверту пісню про любов і зізнався, заради кого готовий віддати все
Ексклюзив
27 березня, 00:33 • 47840 перегляди
Після програшу шведам збірна України пропускатиме вже четвертий Чемпіонат світу поспіль
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2.8м/с
67%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
MIM-104 Patriot
Дипломатка

Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній

Київ • УНН

 • 14369 перегляди

У ніч на 29 березня стрілки годинників переведуть на годину вперед. Зміна режиму може викликати стрес та загострення серцево-судинних захворювань.

Зовсім скоро годинники будуть переводити на годину вперед. Це зумовлено збільшенням світлового дня. Вперше такий перехід запровадили після Першої світової війни для економії. Чи є зараз у цьому необхідність та чи впливає переведення годинників на здоров’я — розбирався УНН.

Перехід на літній час традиційно відбувається в останню неділю березня. Цьогоріч це ніч із 28 на 29 березня: о 03:00 стрілки потрібно перевести на одну годину вперед. Через це ми спатимемо на годину менше, проте світловий день стане довшим. Сучасні смартфони та комп'ютери оновлять час автоматично, а от механічні годинники чи побутову техніку доведеться налаштовувати власноруч.

Петиція проти скасування переведення годинників на літній час набрала 25 тисяч голосів09.10.24, 19:59 • 16847 переглядiв

Коли та чому почали переводити годинник 

Переведення годинників вперше масово запровадили під час Першої світової війни для економії вугілля. Влітку сонце сходить дуже рано, коли люди ще сплять, тому зсув часу на годину вперед дозволяв ефективніше використовувати природне світло у вечірні години, суттєво зменшуючи потребу у штучному освітленні вулиць і фабрик. 

В Україні сезонне переведення годинників запровадили ще у 1981 році, коли країна перебувала у складі СРСР. Після здобуття незалежності ця практика збереглася і діє дотепер.

Водночас дискусії щодо скасування переведення годинників тривають уже не перший рік, однак остаточного рішення наразі немає.

В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення20.03.25, 12:29 • 110391 перегляд

Вплив переведення годинників на організм

Сьогодні близько 140 країн вже відмовилися від переведення стрілок. Сучасні дослідження доводять, що економічний ефект у наш час став мінімальним.

Тим паче, що штучна зміна режиму ламає циркадні ритми, іншими словами — наш внутрішній біологічний годинник. Це знижує працездатність, погіршує концентрацію, підвищує рівень стресу та навіть провокує загострення серцево-судинних захворювань у перші тижні після переходу.

Тож варто за декілька тижнів до переходу лягати на 15-30 хвилин раніше. Це допоможе організму швидко пристосуватися до нових умов. 

Переведення стрілок годинника в Україні: сомнолог розповіла, як сезонний перехід впливає на українців25.10.24, 15:01 • 159035 переглядiв

Олександра Месенко

СуспільствоЗдоров'яПублікації
Техніка
Енергетика
Електроенергія
Україна