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В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

Київ • УНН

 • 110071 перегляди

Єврокомісія планує відкликати проєкт директиви про скасування сезонного переведення годинників через відсутність консенсусу в Раді ЄС. Остаточне рішення очікується за кілька місяців.

В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

Європейська комісія вирішила відкликати свій проєкт директиви від 2018 року про припинення сезонного переведення годинника. Наразі це лише пропозиція, а не остаточне рішення, пише УНН з посиланням на RMF24.

Через триваючий тупик у Раді ЄС Європейська комісія вирішила відкликати свою заявку

- сказала речниця ЄК Анна-Кайса Ітконен.

За словами речниці, відкликання проекту директиви 2018 року, який мав припинити піврічні зміни часу, було включено в пакет спрощень регламентів ЄС.

Йдеться про так званий Omnibus, флагманський проект голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн щодо скорочення бюрократії ЄС. Тепер і Європарламент, і Рада ЄС можуть висловити свої пропозиції щодо відкликання цієї директиви.

Вони мають надійти до ЄК у вигляді листів протягом кількох місяців. Єврокомісія запевняє, що візьме їх до уваги перед ухваленням остаточного рішення.

Ми уважно врахуємо їх думку, перш ніж прийняти рішення про відкликання запропонованого законопроекту

- заявила Анна-Кайса Ітконен.

На її думку, остаточне рішення ЄК прийме протягом кількох місяців.

Доповнення

Питання про переведення часу точиться вже сім років. Проєкт про припинення переведення часу був представлений у 2018 році, коли ЄК очолював Жан-Клод-Юнкер. Це була реакція на звернення громадян та публічні консультації.

Проєкт досить швидко підтримав Європарламент, але він застряг у Раді ЄС і припадав пилом понад п’ять років, оскільки 27 країн не змогли визначитися, переходити остаточно на літній чи зимовий час.

Країни Південної Європи виявили невеликий інтерес до цієї ініціативи, на відміну від країн Центральної та Східної Європи (Німеччина, Польща), які найбільше хотіли б відмовитися від переведення часу.

Нагадаємо

Після довгої перерви вчені знову запустили годинник "Судного дня". Його перевели на одну секунду. Тепер він показує 89 секунд до опівночі.

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Павло Зінченко

Павло Зінченко

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