В ЕС могут отменить перевод часов: что известно о решении

Европейская комиссия решила отозвать свой проект директивы от 2018 года о прекращении сезонного перевода часов. Пока это только предложение, а не окончательное решение, пишет УНН со ссылкой на RMF24.

Из-за продолжающегося тупика в Совете ЕС Европейская комиссия решила отозвать свою заявку - сказала пресс-секретарь ЕК Анна-Кайса Итконен.

По словам пресс-секретаря, отзыв проекта директивы 2018 года, который должен был прекратить полугодовые изменения времени, был включен в пакет упрощений регламентов ЕС.

Речь идет о так называемом Omnibus, флагманском проекте председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по сокращению бюрократии ЕС. Теперь и Европарламент, и Совет ЕС могут высказать свои предложения по отзыву этой директивы.

Они должны поступить в ЕК в виде писем в течение нескольких месяцев. Еврокомиссия уверяет, что примет их во внимание перед принятием окончательного решения.

Мы внимательно учтем их мнение, прежде чем принять решение об отзыве предложенного законопроекта - заявила Анна-Кайса Итконен.

По ее мнению, окончательное решение ЕК примет в течение нескольких месяцев.

Дополнение

Вопрос о переводе времени тянется уже семь лет. Проект о прекращении перевода времени был представлен в 2018 году, когда ЕК возглавлял Жан-Клод Юнкер. Это была реакция на обращения граждан и публичные консультации.

Проект довольно быстро поддержал Европарламент, но он застрял в Совете ЕС и пылился более пяти лет, поскольку 27 стран не смогли определиться, переходить окончательно на летнее или зимнее время.

Страны Южной Европы проявили небольшой интерес к этой инициативе, в отличие от стран Центральной и Восточной Европы (Германия, Польша), которые больше всего хотели бы отказаться от перевода времени.

Напомним

После долгого перерыва ученые снова запустили часы "Судного дня". Его перевели на одну секунду. Теперь он показывает 89 секунд до полуночи.

Часы не переводили с 2023 года. Тогда ученые вообще изменили его стрелки аж на 10 секунд ближе "к пропасти". Основные причины: ядерные угрозы россиян и коронавирус.