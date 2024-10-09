Петиція проти скасування переведення годинників на літній час набрала 25 тисяч голосів

Петиція до президента Володимира Зеленського з проханням ветувати законопроєкт №4201, що передбачає скасування переведення годинника на "літній" час, набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів. Про це пише УНН з посиланням на сайт глави держави.

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Петицію було зареєстровано 11 липня, і станом на 9 жовтня вона набрала 25 тис. голосів. Ініціатор петиції депутат Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Нардеп нагадав, що 16 липня у другому читанні Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4201 про обчислення часу, який має скасувати переведення годинників на "зимовий" та "літній" час.

Відповідне ухвалене рішення несе за собою значні проблеми та незручності насамперед для громадян. Так, тепер згідно "нового часу" - світанок влітку наставатиме близько 3 години ночі (нині - 4 ранку), особливо відчутно це буде на сході країни. А сутенітиме відповідно близько 20 вечора - йдеться у тексті петиції.

Гончаренко також запевнив, що це таке рішення не надасть користі і у питанні економії електроенергії, особливо враховуючи втрачені потужності та постійні атаки на нашу енергосистему з боку росії.

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Оскільки тепер буде збільшено витрати на електроенергію для споживачів і підприємств у вечірні години навесні, влітку та восени.

Разом з тим через "зимовий час" у нас буде цілих дві години різниці з Європою, що буде суттєво впливатиме на ефективність нашої співпраці з партнерами.

Отже, відповідний законопроєкт є абсолютно недоопрацьованим та шкідливим для всієї країни - переконаний автор петиції.

Нагадаємо

Після ухвалення законопроєкту №4201 нардеп Олексій Гончаренко вніс постанову, якою заблокував його підписання. Проте у серпні цього року Рада відхилила блокуючу постанову щодо скасування переведення годинників.

У підсумку у вересня законопроєкт про скасування переведення часу в Україні було передано на підпис президенту.