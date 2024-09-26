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Скасування переведення часу: законопроєкт передано на підпис Зеленському

Скасування переведення часу: законопроєкт передано на підпис Зеленському

Київ • УНН

 • 42966 перегляди

Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що законопроєкт про скасування переведення часу в Україні передано на підпис президенту. Згідно з законом, годинники востаннє переведуть на зимовий час в останню неділю жовтня.

Законопроєкт, який скасовує переведення часу в Україні з зимового на літній, передали на підпис Президенту України Володимиру Зеленському. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН

"Законопроєкт про скасування переведення часу переданий на підпис Президенту", - повідомив Гончаренко.

Раніше

Верховна Рада 16 липня ухвалила закон 4201 про скасування переведення часу в Україні з зимового на літній. Тож в останню неділю жовтня час переведуть на зимовий і більше не мінятимуть.

Відмова від переведення годинників: сомнологиня розповіла, як позначиться на українцях життя за "зимовим часом"17.07.24, 19:09 • 113763 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

СуспільствоПолітика
oleksii-honcharenkoОлексій Гончаренко
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