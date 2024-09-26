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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Отмена перевода времени: законопроект передан на подпись Зеленскому

Отмена перевода времени: законопроект передан на подпись Зеленскому

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 17:15  •  4041 просмотра

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Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что законопроект об отмене перевода времени в Украине передан на подпись президенту. Согласно закону, часы в последний раз переведут на зимнее время в последнее воскресенье октября.

Законопроект, который отменяет перевод времени в Украине с зимнего на летнее, передали на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН

«Законопроект об отмене перевода времени передан на подпись Президенту», - сообщил Гончаренко.

Ранее

Верховная Рада 16 июля приняла закон 4201 об отмене перевода времени в Украине с зимнего на летнее. Поэтому в последнее воскресенье октября время переведут на зимнее и больше не будут менять.

Отказ от перевода часов: сомнолог рассказала, как скажется на украинцах жизнь по "зимнему времени"17 июля 2024, 16:09 • 113531 просмотр

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Обществополитика
aleksei-goncharenkoАлексей Гончаренко
verkhovna-radaВерховная Рада
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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