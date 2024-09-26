Отмена перевода времени: законопроект передан на подпись Зеленскому
Киев • УНН
Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что законопроект об отмене перевода времени в Украине передан на подпись президенту. Согласно закону, часы в последний раз переведут на зимнее время в последнее воскресенье октября.
Законопроект, который отменяет перевод времени в Украине с зимнего на летнее, передали на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.
«Законопроект об отмене перевода времени передан на подпись Президенту», - сообщил Гончаренко.
Ранее
Верховная Рада 16 июля приняла закон 4201 об отмене перевода времени в Украине с зимнего на летнее. Поэтому в последнее воскресенье октября время переведут на зимнее и больше не будут менять.
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