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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Петиция против отмены перевода часов на летнее время набрала 25 тысяч голосов

Петиция против отмены перевода часов на летнее время набрала 25 тысяч голосов

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 16:59  •  1058 просмотра

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Петиция к Зеленскому с требованием ветировать закон об отмене перехода на летнее время набрала необходимые 25 тысяч голосов. Инициатор петиции - нардеп Гончаренко, который считает законопроект недоработанным и вредным.

Петиция к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой наложить вето на законопроект №4201, предусматривающий отмену перевода часов на "летнее" время, набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт главы государства

Детали

Петиция была зарегистрирована 11 июля и по состоянию на 9 октября набрала 25 тыс. голосов. Инициатор петиции депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Нардеп напомнил, что 16 июля во втором чтении Верховная Рада приняла законопроект №4201 об исчислении времени, который должен отменить перевод часов на "зимнее" и "летнее" время.

Соответствующее принятое решение несет за собой значительные проблемы и неудобства прежде всего для граждан. Так, теперь согласно "нового времени" - рассвет летом будет наступать около 3 часов ночи (сейчас - 4 утра), особенно ощутимо это будет на востоке страны. А сумерки будут наступать соответственно около 20 вечера

- говорится в тексте петиции. 

Гончаренко также заверил, что это  такое решение не принесет пользы и в вопросе экономии электроэнергии, особенно учитывая потерянные мощности и постоянные атаки на нашу энергосистему со стороны России.

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Поскольку теперь будут увеличены расходы на электроэнергию для потребителей и предприятий в вечерние часы весной, летом и осенью.

Вместе с тем  из-за "зимнего времени" у нас будет целых два часа разницы с Европой, что будет существенно влиять на эффективность нашего сотрудничества с партнерами.

Итак, соответствующий законопроект является абсолютно недоработанным и вредным для всей страны

- убежден автор петиции.

Напомним,

После принятия законопроекта №4201 нардеп Алексей Гончаренко внес постановление, которым заблокировал его подписание. Однако в августе этого года Рада отклонила блокирующее постановление об отмене перевода часов.

В итоге в сентябре законопроект об отмене перевода времени в Украине был передан на подпись президенту.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Обществополитика
aleksei-goncharenkoАлексей Гончаренко
verkhovna-radaВерховная Рада
yevropaЕвропа
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ukrainaУкраина