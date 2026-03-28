"Если можете лучше - мы отойдем в сторону": Рубио резко ответил Каллас по поводу потери терпения США к рф - Axios
07:00 • 15023 просмотра
Перевод часов: когда и зачем меняют время на летнее
27 марта, 19:46 • 21230 просмотра
Зеленский заявил, что договаривается о поставках дизеля во время визита на Ближний Восток
Эксклюзив
27 марта, 13:21 • 49161 просмотра
Почему Минздрав должен провести комплексную проверку медицины Одесской области
Эксклюзив
27 марта, 12:50 • 68658 просмотра
Как ЕС может "обойти" Орбана и разблокировать €90 млрд для Украины
Эксклюзив
27 марта, 11:09 • 41599 просмотра
Обыск у Поплавского: правоохранители расследуют растрату около 300 млн грн
Эксклюзив
27 марта, 10:01 • 65929 просмотра
"Наценка за флаг Украины". В "Украинской авиатранспортной ассоциации" рассказали об условиях работы украинских авиакомпаний за границей
27 марта, 08:55 • 32524 просмотра
Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве - Зеленский сообщил деталиPhoto
Эксклюзив
27 марта, 05:31 • 31474 просмотра
JULIK выпустил откровенную песню о любви и признался, ради кого готов отдать всеPhotoVideo
Эксклюзив
27 марта, 00:33 • 47848 просмотра
После проигрыша шведам сборная Украины пропустит уже четвертый Чемпионат мира подрядPhoto
Страны G7 помогут разблокировать Ормузский пролив, но есть условие27 марта, 22:32 • 12883 просмотра
"Сила нашего войска – это люди": Сырский наградил бойцов штурмовых подразделений в Южной операционной зонеPhoto27 марта, 23:41 • 8546 просмотра
Африканские страны в очередной раз обвиняют РФ в вербовке на войну - ЦПД28 марта, 00:17 • 11232 просмотра
Оккупанты ударили по роддому и частному сектору в Одессе: много раненых28 марта, 01:29 • 8846 просмотра
Атака на Одессу: число раненых растет, среди них ребенокPhoto02:39 • 22262 просмотра
Перевод часов: когда и зачем меняют время на летнее07:00 • 15023 просмотра
Рецензии на фильмы 2026 года: украинские и мировые премьерыVideo27 марта, 21:23 • 23565 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходные 28-29 марта взрослым и детямPhoto27 марта, 16:52 • 23020 просмотра
Как ЕС может "обойти" Орбана и разблокировать €90 млрд для Украины
Эксклюзив
27 марта, 12:50 • 68658 просмотра
"Наценка за флаг Украины". В "Украинской авиатранспортной ассоциации" рассказали об условиях работы украинских авиакомпаний за границей
Эксклюзив
27 марта, 10:01 • 65929 просмотра
Перевод часов: когда и зачем меняют время на летнее

Киев • УНН

 • 15034 просмотра

В ночь на 29 марта стрелки часов переведут на час вперед. Смена режима может вызвать стресс и обострение сердечно-сосудистых заболеваний.

Перевод часов: когда и зачем меняют время на летнее

Совсем скоро часы будут переводить на час вперед. Это обусловлено увеличением светового дня. Впервые такой переход ввели после Первой мировой войны для экономии. Есть ли сейчас в этом необходимость и влияет ли перевод часов на здоровье — разбирался УНН.

Переход на летнее время традиционно происходит в последнее воскресенье марта. В этом году это ночь с 28 на 29 марта: в 03:00 стрелки нужно перевести на один час вперед. Из-за этого мы будем спать на час меньше, однако световой день станет длиннее. Современные смартфоны и компьютеры обновят время автоматически, а вот механические часы или бытовую технику придется настраивать вручную.

Петиция против отмены перевода часов на летнее время набрала 25 тысяч голосов09.10.24, 19:59 • 16847 просмотров

Когда и почему начали переводить часы 

Перевод часов впервые массово ввели во время Первой мировой войны для экономии угля. Летом солнце восходит очень рано, когда люди еще спят, поэтому сдвиг времени на час вперед позволял эффективнее использовать естественный свет в вечерние часы, существенно уменьшая потребность в искусственном освещении улиц и фабрик. 

В Украине сезонный перевод часов ввели еще в 1981 году, когда страна находилась в составе СССР. После обретения независимости эта практика сохранилась и действует до сих пор.

В то же время дискуссии об отмене перевода часов продолжаются уже не первый год, однако окончательного решения пока нет.

В ЕС могут отменить перевод часов: что известно о решении20.03.25, 12:29 • 110391 просмотр

Влияние перевода часов на организм

Сегодня около 140 стран уже отказались от перевода стрелок. Современные исследования доказывают, что экономический эффект в наше время стал минимальным.

Тем более, что искусственное изменение режима ломает циркадные ритмы, другими словами — наши внутренние биологические часы. Это снижает работоспособность, ухудшает концентрацию, повышает уровень стресса и даже провоцирует обострение сердечно-сосудистых заболеваний в первые недели после перехода.

Поэтому стоит за несколько недель до перехода ложиться на 15-30 минут раньше. Это поможет организму быстро приспособиться к новым условиям. 

Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев25.10.24, 15:01 • 159036 просмотров

Александра Месенко

