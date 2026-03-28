Перевод часов: когда и зачем меняют время на летнее

Совсем скоро часы будут переводить на час вперед. Это обусловлено увеличением светового дня. Впервые такой переход ввели после Первой мировой войны для экономии. Есть ли сейчас в этом необходимость и влияет ли перевод часов на здоровье — разбирался УНН.

Переход на летнее время традиционно происходит в последнее воскресенье марта. В этом году это ночь с 28 на 29 марта: в 03:00 стрелки нужно перевести на один час вперед. Из-за этого мы будем спать на час меньше, однако световой день станет длиннее. Современные смартфоны и компьютеры обновят время автоматически, а вот механические часы или бытовую технику придется настраивать вручную.

Когда и почему начали переводить часы

Перевод часов впервые массово ввели во время Первой мировой войны для экономии угля. Летом солнце восходит очень рано, когда люди еще спят, поэтому сдвиг времени на час вперед позволял эффективнее использовать естественный свет в вечерние часы, существенно уменьшая потребность в искусственном освещении улиц и фабрик.

В Украине сезонный перевод часов ввели еще в 1981 году, когда страна находилась в составе СССР. После обретения независимости эта практика сохранилась и действует до сих пор.

В то же время дискуссии об отмене перевода часов продолжаются уже не первый год, однако окончательного решения пока нет.

Влияние перевода часов на организм

Сегодня около 140 стран уже отказались от перевода стрелок. Современные исследования доказывают, что экономический эффект в наше время стал минимальным.

Тем более, что искусственное изменение режима ломает циркадные ритмы, другими словами — наши внутренние биологические часы. Это снижает работоспособность, ухудшает концентрацию, повышает уровень стресса и даже провоцирует обострение сердечно-сосудистых заболеваний в первые недели после перехода.

Поэтому стоит за несколько недель до перехода ложиться на 15-30 минут раньше. Это поможет организму быстро приспособиться к новым условиям.

