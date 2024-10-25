Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев

В ночь на 27 октября Украина перейдет на «зимнее» время, переведя стрелки часов на час назад. Переход на зимнее время является лучшим вариантом с биологической точки зрения, поскольку человек функционирует в соответствии со стандартизированным зимним временем, а летнее время - это искусственно созданная система, которая нарушает внутренние часы организма. Об этом журналисту УНН рассказала сомнолог Дарья Пилипенко.

Детали

Как рассказала Пилипенко, с точки зрения биологии и эволюции стандартным временем для человека, для его природы является именно «зимнее» время, а не «летнее», которое искусственно создано.

«Человек до конца не мог адаптироваться к «летнему» времени. Он в среднем недосыпал в течение этих 7 месяцев - 50 минут. Как раз то, что наконец-то мы уже прислушались к большинству мирового сообщества, потому что американское общество по исследованию сна, европейские, все ратуют за то, чтобы все же отменили перевод на «летнее» время, потому что это абсолютно с точки зрения здоровья нецелесообразно, и с точки зрения экономики. С другой стороны, если посмотреть на зоны риска, или как это будет влиять... в любом случае перевод часов влияет негативно на человека, потому что нам надо перейти этот фарватер. Перевод стрелок часов негативно влияет, потому что у человека как раз будет сбиваться циркадная ритмика», - сказала Пилипенко.

По ее словам, перевод стрелок часов создает десинхронизацию.

«То есть мы едим в одно и то же время, температура тела снижается в соответствии с колебаниями биологических часов, артериальное давление, сердечные сокращения. Это все регулируется нашими внутренними биологическими часами. Как раз эти циркадные ритмы контролируют смену дня и ночи. Мы не можем просто заставить себя заснуть, потому что такой час. Или мы не можем проснуться, потому что, например, сейчас шесть часов, а не семь. Мы будем либо вставать невыспавшиеся, либо просыпаться раньше, когда переводят стрелки часов.

В этом как раз это несоответствие, которое очень сложно многим людям пережить. В норме здоровый человек адаптируется к новому времени в течение 24-48 часов. Но при условии, если он абсолютно здоров, и при условии, что нет недосыпания. У украинцев у всех недосыпание. Мы все недосыпаем из-за нашего больного соседа. Мы все автоматически в зоне риска, потому что мы имеем все недосыпания. Мы находимся в затяжном стрессе, который истощает нервную систему», - добавила сомнолог.

Она отметила, что украинцы почувствуют последствия перевода времени уже в следующий понедельник.

«Конечно, что последствия будут. В первую очередь это в понедельник, потому что мы встаем по новому времени. Ложимся по старому, а встаем все же по новому. Кушать, например, походы в уборную и т.д. у нас все еще будут регулироваться старым ритмом. Да, говорят, что, типа, у нас будет на час больше для сна, но циркадный ритм у нас добавляется как раз светом. Вот как раз свет является датчиком. Насколько он попадает интенсивно на сетчатку глаза, настолько мозг получает информацию о том, что сейчас день или ночь», - отметила Пилипенко.

Дополнение

Перевод стрелок часов в Украине регулируется постановлением Кабинета министров №509 от 13 мая 1996 года «О порядке исчисления времени на территории Украины». В нем указывается, что на территории Украины введено время второго часового пояса с переводом ежегодно часовой стрелки: в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад.

В 2011 году Верховная Рада предприняла первую попытку отмены перевода стрелок часов, приняв постановление №3914, которое предусматривало оставить в Украине «летнее» время.

Однако это вызвало недовольство в западной части Украины, обусловленное недостатком слишком раннего пробуждения, ведь там солнечное время резко отличается от 3-го часового пояса. Высказывались мнения, что такое время навредит прежде всего детям, посещающим школы и детсады.

Впоследствии Рада признала постановление утратившим силу. Слухи о новой отмене перевода стрелок часов начались в 2012 году. Приводились аргументы, что отмена будет удобной для проведения Евро-2012.

В октябре 2020 года нынешний спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук внес в парламент законопроект, который должен был отменить переход на «зимнее» и «летнее» время.

Принятие закона, по мнению Стефанчука, «должно обеспечить защиту территориальной целостности и укрепление национальной безопасности Украины, поскольку, как известно, на временно оккупированных территориях Украины установлено время государства-агрессора - российской федерации. Поэтому установление и закрепление на всей территории Украины без исключения единого киевского времени в свою очередь позволит укрепить и позиции безопасности Украины и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий».

Рассмотрели в ВР документ только через 6 месяцев. Проект закона был принят основу с сокращением срока подготовки, ведь документ предусматривал, что Украина должна остаться в «зимнем» времени. Однако уже через несколько дней законопроект был отправлен на повторное второе чтение.

Рассмотрели законопроект в парламенте только через 3 года. 16 июля Верховная Рада Украины приняла законопроект №4201 об отмене перевода времени в Украине с зимнего на летнее.

По закону, сезонный переход времени на территории Украины не осуществляется, а вступить в силу должен с 1 января 2025 года. То есть Украина должна остаться в «зимнем» времени.

В сентябре законопроект был передан на Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Но недавно стало известно, что Зеленский не намерен подписывать закон об отмене сезонного перевода часов. Сообщается, что это решение связано с возможными экономическими убытками и петициями граждан.