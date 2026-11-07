Зеленський підтримав доплати залізничникам за відновлення після атак рф
Київ • УНН
Зеленський назвав справедливими щомісячні доплати залізничникам, які відновлюють інфраструктуру після російських ударів. Глава держави наголосив на необхідності підтримки працівників, залучених до відновлювальних робіт.
Президент України Володимир Зеленський назвав важливими та справедливими щомісячні доплати залізничникам, які беруть участь у ліквідації наслідків російських ударів по залізничній інфраструктурі. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Глава держави наголосив на необхідності підтримки працівників, залучених до відновлювальних робіт.
Укрзалізниця - це реально одна з основ України, нашої держави, нашого суспільства. росія фактично щодня "полює" на залізницю, на всю її інфраструктуру, на локомотиви, вокзали і, найстрашніше, на звичайних наших людей
За його словами, попри російські атаки держава та Укрзалізниця роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення пошкодженої інфраструктури, збереження сполучення між регіонами та пошуку нових форматів перевезень там, де ситуація особливо складна.
Нагадаємо
Уряд запровадив щомісячні виплати працівникам, які відновлюють критичну інфраструктуру після атак рф. Доплати діятимуть із листопада до березня.
В Україні зберегли доплату вчителям прифронтових територій - скільки отримуватимуть освітяни24.09.26, 16:33 • 16779 переглядiв