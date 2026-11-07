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Зеленский поддержал доплаты железнодорожникам за восстановление после атак РФ

Киев • УНН

 • 60 просмотра

Зеленский назвал справедливыми ежемесячные доплаты железнодорожникам, которые восстанавливают инфраструктуру после российских ударов. Глава государства подчеркнул необходимость поддержки работников, привлечённых к восстановительным работам.

Зеленский поддержал доплаты железнодорожникам за восстановление после атак РФ

Президент Украины Владимир Зеленский назвал важными и справедливыми ежемесячные доплаты железнодорожникам, которые участвуют в ликвидации последствий российских ударов по железнодорожной инфраструктуре. Об этом сообщает УНН.

Детали

Глава государства подчеркнул необходимость поддержки работников, привлечённых к восстановительным работам.

Укрзализныця — это действительно одна из основ Украины, нашего государства, нашего общества. россия фактически ежедневно "охотится" на железную дорогу, на всю её инфраструктуру, на локомотивы, вокзалы и, самое страшное, на обычных наших людей

— отметил Зеленский.

По его словам, несмотря на российские атаки государство и Укрзализныця делают всё возможное для скорейшего восстановления повреждённой инфраструктуры, сохранения сообщения между регионами и поиска новых форматов перевозок там, где ситуация особенно сложная.

Напомним

Правительство ввело ежемесячные выплаты работникам, которые восстанавливают критическую инфраструктуру после атак рф. Доплаты будут действовать с ноября по март.

В Украине сохранили доплату учителям прифронтовых территорий — сколько будут получать педагоги24.09.26, 16:33 • 16779 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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Украина