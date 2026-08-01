США отрицали причастность к задержке танкера со сжиженным газом для Пакистана
Киев • УНН
США заявили, что не перенаправляли танкер Al-Areesh с катарским СПГ в Пакистан. Задержка угрожает энергетической безопасности Пакистана, который зависит от катарского газа.
Соединенные Штаты заявили, что не принимали участия в перенаправлении танкера со сжиженным природным газом из Катара, который направлялся в Пакистан через Ормузский пролив. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Речь идет о судне Al-Areesh, которое после загрузки на катарском экспортном терминале Рас-Лаффан в начале июля более трех недель находилось в Персидском заливе. В четверг танкер прошел Ормузский пролив с включенными транспондерами, указав Пакистан пунктом назначения.
Саудовская Аравия готовит морскую коалицию и может начать наступление против хуситов - The Guardian31.07.26, 06:50 • 15770 просмотров
Представитель Центрального командования США капитан Тим Хокинс заявил, что американские военные не принимали участия в изменении маршрута судна. В то же время собеседник Bloomberg, знакомый с ситуацией, утверждает, что Иран приказал танкеру приостановить рейс в Пакистан.
Задержка поставок угрожает энергетической безопасности Пакистана
По данным Bloomberg, судно сейчас находится вблизи порта Маскат в Омане. Ожидаемая дата его прибытия в Пакистан сместилась с 31 июля на 6 августа.
Агентство отмечает, что задержка может усилить энергетический кризис в Пакистане, который почти полностью зависит от катарского СПГ для обеспечения работы электростанций. С конца февраля страна уже потратила более 400 миллионов долларов на закупку сжиженного газа на спотовом рынке для замены отмененных поставок.
Пакистан и Иран обсуждают возобновление переговоров с США при поддержке Китая – Reuters25.07.26, 00:16 • 3876 просмотров
По информации источников Bloomberg, Пакистан вел переговоры с Ираном, чтобы обеспечить безопасный проход как минимум одного катарского груза через Ормузский пролив.
В то же время QatarEnergy, один из крупнейших в мире экспортеров СПГ, на этой неделе продлил действие форс-мажора на поставки газа европейским и азиатским клиентам, что может еще больше ухудшить ситуацию на мировом рынке в преддверии зимнего сезона.
Пакистан усиливает посредничество между США и Ираном, чтобы укрепить свои позиции и авторитет – Bloomberg24.07.26, 02:35 • 4333 просмотра