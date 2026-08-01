США отрицали причастность к задержке танкера со сжиженным газом для Пакистана

Соединенные Штаты заявили, что не принимали участия в перенаправлении танкера со сжиженным природным газом из Катара, который направлялся в Пакистан через Ормузский пролив. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Речь идет о судне Al-Areesh, которое после загрузки на катарском экспортном терминале Рас-Лаффан в начале июля более трех недель находилось в Персидском заливе. В четверг танкер прошел Ормузский пролив с включенными транспондерами, указав Пакистан пунктом назначения.

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Представитель Центрального командования США капитан Тим Хокинс заявил, что американские военные не принимали участия в изменении маршрута судна. В то же время собеседник Bloomberg, знакомый с ситуацией, утверждает, что Иран приказал танкеру приостановить рейс в Пакистан.

Задержка поставок угрожает энергетической безопасности Пакистана

По данным Bloomberg, судно сейчас находится вблизи порта Маскат в Омане. Ожидаемая дата его прибытия в Пакистан сместилась с 31 июля на 6 августа.

Агентство отмечает, что задержка может усилить энергетический кризис в Пакистане, который почти полностью зависит от катарского СПГ для обеспечения работы электростанций. С конца февраля страна уже потратила более 400 миллионов долларов на закупку сжиженного газа на спотовом рынке для замены отмененных поставок.

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По информации источников Bloomberg, Пакистан вел переговоры с Ираном, чтобы обеспечить безопасный проход как минимум одного катарского груза через Ормузский пролив.

В то же время QatarEnergy, один из крупнейших в мире экспортеров СПГ, на этой неделе продлил действие форс-мажора на поставки газа европейским и азиатским клиентам, что может еще больше ухудшить ситуацию на мировом рынке в преддверии зимнего сезона.

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