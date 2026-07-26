Иран прекратил удары на фоне паузы в атаках США

Иранская армия заявила о прекращении своих ударов после того, как американские войска на два дня приостановили атаки. Об этом сообщает The Times of Israel, пишет УНН.

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"Американцы прекратили свои атаки в течение последних двух ночей. Поскольку наша стратегия была полностью направлена на ответные действия, мы также прекратили свои ответные операции", – заявил представитель иранских военных Амир Акраминиа.

Он также добавил, что "стратегия США непонятна даже американскому руководству".

"Об этом свидетельствуют заявления американских чиновников, в частности президента США, а также действия Центрального командования США", - отметил представитель.

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