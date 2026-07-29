Похороны сенатора Линдси Грэма продолжились в Южной Каролине

В штате Южная Каролина проходит двухдневная церемония прощания с американским сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, который скончался в начале июля после внезапной болезни в возрасте 71 года. Об этом сообщает BTT, пишет УНН.

Детали

Грэма, который представлял Южную Каролину в Сенате США, должны похоронить на семейном участке в округе Пикенс. Церемония прощания началась во вторник в Капитолии США в Вашингтоне, после чего гроб перевезли в Вашингтонский национальный собор, где прошла поминальная служба.

Во время службы в США присутствовали многочисленные мировые лидеры и политики, превратив прощание с сенатором в неофициальный саммит и встречи между странами.

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Президент США Дональд Трамп в своей речи заявил, что Грэм поддерживал применение военной силы в интересах Соединенных Штатов.

За годы политической деятельности Линдси Грэм оказал значительное влияние на формирование внешней политики Республиканской партии и поддерживал военные действия США и Израиля против Ирана.

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