Мерц готов поговорить с путиным на саммите G20 в Майами
Киев • УНН
Фридрих Мерц не будет избегать разговора с путиным, если тот приедет на саммит G20. Присутствие российского лидера пока не подтверждено.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что готов пообщаться с российским диктатором владимиром путиным на саммите G20 в Майами. Об этом сообщает Westfalenpost, информирует УНН.
Детали
По словам Мерца, он не собирается избегать разговора с путиным, если тот прибудет на саммит G20.
Принимающая сторона всегда имеет право пригласить дополнительных глав государств и правительств. И, насколько нам известно на данный момент, Трамп пригласил путина . ... Если он будет там, я не упущу возможности провести с ним беседу
Он добавил, что пока неизвестно, будет ли путин присутствовать на саммите, ведь пока тот не подтвердил своего присутствия.
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что пригласит Зеленского на саммит G20, который состоится в декабре в Майами.
Возвращение Путина на саммит G20 «нормализует» военные преступления РФ в Украине — Каллас01.11.26, 00:26 • 13141 просмотр