Черная пятница: как вернуть или обменять товар, если он некачественный
Киев • УНН
Омбудсман Дмитрий Лубинец разъяснил права потребителей относительно возврата и обмена товаров, приобретенных во время Черной пятницы. Покупатели имеют право на обмен непродовольственных товаров в течение 14 дней при условии сохранения товарного вида.
Черная пятница-день, когда за хорошими скидками можно приобрести множество товаров. Чтобы черная пятница оставила приятные впечатления, важно знать о том, что делать, если приобретенный товар в Черную пятницу оказался некачественным? Советами поделился омбудсман Дмитрий Лубинец в Telegram, пишет УНН.
Лубинец напоминает, что в первую очередь стоит обратить внимание на то, что говорит закон "о защите прав потребителей". Согласно закону потребители имеют право:
- обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный у продавца, у которого он был приобретен;
- возврат возможен в течение 14 дней (не считая для покупки), если товар не использовался и сохранился его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, ярлыки.
- всегда сохраняйте чек! Если же товар вы купили товар в интернет-магазине, то выдается электронный расчетный документ.
Однако, здесь стоит иметь в виду, что существует утвержденный перечень товаров, которые не подлежат обмену или возврату. Это, например, лекарственные препараты и средства, предметы сангигиены.
В случае, если продавец отказывается вернуть или обменять товар, Лубинец рекомендует обратиться в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей
Также можете написать обращение к нашей институции, которая осуществляет парламентский контроль за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина, в том числе и относительно выполнения государством своих обязанностей по защите прав потребителей.
Напомним
Правоохранители предупреждают о активизации мошенников во время распродаж Черной пятницы. МВД предоставило рекомендации по защите от мошеннических схем и действий в случае обмана.