Черная пятница: как вернуть или обменять товар, если он некачественный

Черная пятница-день, когда за хорошими скидками можно приобрести множество товаров. Чтобы черная пятница оставила приятные впечатления, важно знать о том, что делать, если приобретенный товар в Черную пятницу оказался некачественным? Советами поделился омбудсман Дмитрий Лубинец в Telegram, пишет УНН.

Лубинец напоминает, что в первую очередь стоит обратить внимание на то, что говорит закон "о защите прав потребителей". Согласно закону потребители имеют право:

Однако, здесь стоит иметь в виду, что существует утвержденный перечень товаров, которые не подлежат обмену или возврату. Это, например, лекарственные препараты и средства, предметы сангигиены.

В случае, если продавец отказывается вернуть или обменять товар, Лубинец рекомендует обратиться в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей

Также можете написать обращение к нашей институции, которая осуществляет парламентский контроль за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина, в том числе и относительно выполнения государством своих обязанностей по защите прав потребителей.