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Черная пятница: как вернуть или обменять товар, если он некачественный

Черная пятница: как вернуть или обменять товар, если он некачественный

Киев  •  УНН

 • 5776 просмотра

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Омбудсман Дмитрий Лубинец разъяснил права потребителей относительно возврата и обмена товаров, приобретенных во время Черной пятницы. Покупатели имеют право на обмен непродовольственных товаров в течение 14 дней при условии сохранения товарного вида.

Черная пятница-день, когда за хорошими скидками можно приобрести множество товаров. Чтобы черная пятница оставила приятные впечатления, важно знать о том, что делать, если приобретенный товар в Черную пятницу оказался некачественным? Советами поделился омбудсман Дмитрий Лубинец в Telegram, пишет УНН.

Лубинец напоминает, что в первую очередь стоит обратить внимание на то, что говорит закон "о защите прав потребителей". Согласно закону потребители имеют право:

  • обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный у продавца, у которого он был приобретен;
  • возврат возможен в течение 14 дней (не считая для покупки), если товар не использовался и сохранился его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, ярлыки. 
  • всегда сохраняйте чек! Если же товар вы купили товар в интернет-магазине, то выдается электронный расчетный документ. 

Однако, здесь стоит иметь в виду, что существует утвержденный перечень товаров, которые не подлежат обмену или возврату. Это, например, лекарственные препараты и средства, предметы сангигиены.

В случае, если продавец отказывается вернуть или обменять товар, Лубинец рекомендует обратиться в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей 

Также можете написать обращение к нашей институции, которая осуществляет парламентский контроль за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина, в том числе и относительно выполнения государством своих обязанностей по защите прав потребителей.

- добавил уполномоченный ВРУ по правам человека.

Напомним 

Правоохранители предупреждают о активизации мошенников во время распродаж Черной пятницы. МВД предоставило рекомендации по защите от мошеннических схем и действий в случае обмана.

Алина Волянская

Алина Волянская

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