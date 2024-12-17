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Еврокомиссия начала расследование против TikTok из-за подозрений в манипуляции во время выборов в Румынии

Еврокомиссия начала расследование против TikTok из-за подозрений в манипуляции во время выборов в Румынии

Киев  •  УНН

 • 2810 просмотра

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Еврокомиссия начала официальное расследование против TikTok о нарушении закона о цифровых услугах во время выборов в Румынии. Платформу подозревают в продвижении пророссийского кандидата через фейковые аккаунты.

Европейская Комиссия начала официальное расследование против платформы TikTok из-за возможных нарушений закона о цифровых услугах во время президентских выборов в Румынии. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, передает УНН

Сегодня Европейская Комиссия открыла официальное производство против TikTok по подозрению в нарушении Закона о цифровых услугах (DSA) относительно обязательства TikTok должным образом оценивать и смягчать системные риски, связанные с добропорядочностью выборов, в частности, в контексте недавних президентских выборов в Румынии 24 ноября

- говорится в заявлении Еврокомиссии. 

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала, что ЕС должен защищаться от любого иностранного вмешательства. "После серьезных указаний на то, что иностранные субъекты вмешивались в президентские выборы в Румынии с помощью TikTok, мы сейчас тщательно расследуем, нарушил ли TikTok Закон о цифровых услугах, не сумев противостоять таким рискам. Должно быть абсолютно ясно, что в ЕС все онлайн-платформы, включая TikTok, должны быть привлечены к ответственности", - подчеркнула фон дер Ляйен. 

Как сообщается, проверят: 

- рекомендательные системы TikTok, в частности, риски, связанные с координированными неаутентичными манипуляциями или автоматизированной эксплуатацией сервиса.

-Политику TikTok относительно политической рекламы и платного политического контента.

Напомним

Румынская CNA просила Еврокомиссию расследовать деятельность TikTok из-за подозрений в манипуляции на президентских выборах. Платформу обвиняют в продвижении пророссийского кандидата Келина Джорджеску через фейковые аккаунты.

Конституционный суд Румынии принял решение аннулировать результаты первого тура президентских выборов, что означает полный перезапуск избирательного процесса.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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