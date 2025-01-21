Украина и Албания заключили двустороннее соглашение по безопасности: что оно предусматривает

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Зеленский и Рама подписали в Давосе соглашение о 10-летнем сотрудничестве между странами. Албания будет оказывать военную помощь и поддержит подготовку украинских пилотов для F-16.

В Давосе Президент Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Албании Эди Рамой, во время которой они подписали Соглашение о долгосрочном сотрудничестве и поддержке между Украиной и Республикой Албания, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

С начала полномасштабного российского вторжения Албания предоставляет Украине военную и гуманитарную помощь и будет продолжать поддержку в течение всего десятилетнего срока действия документа.

В частности, страна сделает вклад в коалицию истребителей - будет обеспечивать языковую подготовку украинских пилотов и технического персонала.

Кроме того, государства будут работать над углублением оборонно-промышленного сотрудничества. В частности, речь идет о совместном производстве с локализацией в Украине.

Украина и Великобритания подписали соглашение о столетнем сотрудничестве16.01.25, 14:58 • 28061 просмотр

Отдельные разделы касаются экономического партнерства, взаимодействия в сфере безопасности, привлечения россии к ответственности, возмещения убытков, санкций против рф и сотрудничества в восстановлении Украины.

Кроме того, Албания закрепляет поддержку будущего членства Украины в ЕС и НАТО и Формулы мира.

Во время встречи Владимир Зеленский и Эди Рама также обсудили конкретные направления оборонной поддержки - то, что может помочь Украине усилить позиции на поле боя для приближения справедливого и прочного мира.

Отдельное внимание уделили будущему членству Украины и Албании в ЕС. Ведь быть полноправным членом Европейского Союза - цель обеих стран.

Владимир Зеленский приветствовал официальное открытие Посольства Албании в Украине, которое состоялось во время визита главы албанского МИД на прошлой неделе.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
edi-ramaЭди Рама
natoNATO
albaniyaАлбания
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

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