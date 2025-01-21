Украина и Албания заключили двустороннее соглашение по безопасности: что оно предусматривает
Киев • УНН
Зеленский и Рама подписали в Давосе соглашение о 10-летнем сотрудничестве между странами. Албания будет оказывать военную помощь и поддержит подготовку украинских пилотов для F-16.
В Давосе Президент Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Албании Эди Рамой, во время которой они подписали Соглашение о долгосрочном сотрудничестве и поддержке между Украиной и Республикой Албания, передает УНН со ссылкой на ОП.
Детали
С начала полномасштабного российского вторжения Албания предоставляет Украине военную и гуманитарную помощь и будет продолжать поддержку в течение всего десятилетнего срока действия документа.
В частности, страна сделает вклад в коалицию истребителей - будет обеспечивать языковую подготовку украинских пилотов и технического персонала.
Кроме того, государства будут работать над углублением оборонно-промышленного сотрудничества. В частности, речь идет о совместном производстве с локализацией в Украине.
Украина и Великобритания подписали соглашение о столетнем сотрудничестве16.01.25, 14:58 • 28061 просмотр
Отдельные разделы касаются экономического партнерства, взаимодействия в сфере безопасности, привлечения россии к ответственности, возмещения убытков, санкций против рф и сотрудничества в восстановлении Украины.
Кроме того, Албания закрепляет поддержку будущего членства Украины в ЕС и НАТО и Формулы мира.
Во время встречи Владимир Зеленский и Эди Рама также обсудили конкретные направления оборонной поддержки - то, что может помочь Украине усилить позиции на поле боя для приближения справедливого и прочного мира.
Отдельное внимание уделили будущему членству Украины и Албании в ЕС. Ведь быть полноправным членом Европейского Союза - цель обеих стран.
Владимир Зеленский приветствовал официальное открытие Посольства Албании в Украине, которое состоялось во время визита главы албанского МИД на прошлой неделе.