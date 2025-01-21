Україна та Албанія уклали двосторонню безпекову угоду: що вона передбачає

У Давосі Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою, під час якої вони підписали Угоду про довгострокове співробітництво та підтримку між Україною та Республікою Албанія, передає УНН із посиланням на ОП.

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З початку повномасштабного російського вторгнення Албанія надає Україні військову та гуманітарну допомогу й продовжуватиме підтримку протягом усього десятирічного терміну дії документа.

Зокрема, країна зробить внесок у коаліцію винищувачів – забезпечуватиме мовну підготовку українських пілотів і технічного персоналу.

Крім того, держави працюватимуть над поглибленням оборонно-промислової співпраці. Зокрема, ідеться про спільне виробництво з локалізацією в Україні.

Україна та Велика Британія підписали угоду про сторічну співпрацю

Окремі розділи стосуються економічного партнерства, взаємодії у сфері безпеки, притягнення Росії до відповідальності, відшкодування збитків, санкцій проти РФ та співпраці у відбудові України.

Крім того, Албанія закріплює підтримку майбутнього членства України в ЄС і НАТО та Формули миру.

Під час зустрічі Володимир Зеленський та Еді Рама також обговорили конкретні напрями оборонної підтримки – те, що може допомогти Україні посилити позиції на полі бою для наближення справедливого й тривалого миру.

Окрему увагу приділили майбутньому членству України та Албанії в ЄС. Адже бути повноправним членом Європейського Союзу – мета обох країн.

Володимир Зеленський привітав офіційне відкриття Посольства Албанії в Україні, яке відбулося під час візиту очільника албанського МЗС минулого тижня.