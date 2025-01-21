Україна та Албанія уклали двосторонню безпекову угоду: що вона передбачає
Київ • УНН
Зеленський і Рама підписали у Давосі угоду про 10-річне співробітництво між країнами. Албанія надаватиме військову допомогу та підтримає підготовку українських пілотів для F-16.
У Давосі Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою, під час якої вони підписали Угоду про довгострокове співробітництво та підтримку між Україною та Республікою Албанія, передає УНН із посиланням на ОП.
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З початку повномасштабного російського вторгнення Албанія надає Україні військову та гуманітарну допомогу й продовжуватиме підтримку протягом усього десятирічного терміну дії документа.
Зокрема, країна зробить внесок у коаліцію винищувачів – забезпечуватиме мовну підготовку українських пілотів і технічного персоналу.
Крім того, держави працюватимуть над поглибленням оборонно-промислової співпраці. Зокрема, ідеться про спільне виробництво з локалізацією в Україні.
Україна та Велика Британія підписали угоду про сторічну співпрацю16.01.25, 14:58 • 29000 переглядiв
Окремі розділи стосуються економічного партнерства, взаємодії у сфері безпеки, притягнення Росії до відповідальності, відшкодування збитків, санкцій проти РФ та співпраці у відбудові України.
Крім того, Албанія закріплює підтримку майбутнього членства України в ЄС і НАТО та Формули миру.
Під час зустрічі Володимир Зеленський та Еді Рама також обговорили конкретні напрями оборонної підтримки – те, що може допомогти Україні посилити позиції на полі бою для наближення справедливого й тривалого миру.
Окрему увагу приділили майбутньому членству України та Албанії в ЄС. Адже бути повноправним членом Європейського Союзу – мета обох країн.
Володимир Зеленський привітав офіційне відкриття Посольства Албанії в Україні, яке відбулося під час візиту очільника албанського МЗС минулого тижня.