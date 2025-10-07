$41.230.05
В Албании подозреваемый застрелил судью прямо в зале суда

Киев • УНН

 • 474 просмотра

В апелляционном суде Албании во время слушания подозреваемый открыл огонь, в результате чего погиб судья Астрит Калая и два человека получили ранения. Трагедия произошла 6 октября 2025 года в Тиране во время рассмотрения имущественного спора.

Судья Астрит Калая

В апелляционном суде Албании во время слушания подозреваемый открыл огонь, в результате чего погиб судья, а еще два человека получили ранения. Об этом информирует издание The Guardian, передает УНН.

Детали

Трагедия произошла 6 октября 2025 года в столице Тиране во время рассмотрения имущественного спора.

Судья Астрит Калая, председательствовавший на заседании, был ранен и скончался по дороге в больницу.

Ранеными также стали отец и сын, участвовавшие в процессе. Сейчас их состояние стабильное.

Полиция сообщила, что стрелка задержали сразу после попытки побега.

Премьер-министр Эди Рама назвал произошедшее "трагическим" и призвал ужесточить наказание за преступления с оружием, подчеркнув, что агрессия в суде требует "жестчайшего правового ответа".

Это событие требует осмысления системы внутренней безопасности судов, которая не может оставаться вопросом выбора между частной полицией во имя независимости судебной власти. Это трагическое событие является самым неоспоримым аргументом в поддержку значительного усиления Уголовного кодекса в отношении наказания за незаконное хранение оружия

- подчеркнул Рама.

Он добавил, что любая толерантность в судебных процессах к людям, носящим оружие без разрешения, должна быть прекращена, призывая к более строгим правовым мерам.

Президент страны Байрам Бегадж осудил нападение, назвав его "ужасным ударом по всей системе правосудия".

Премьер-министр Албании пошутил о «мирном соглашении» Албании с Азербайджаном, о котором говорил Трамп02.10.25, 17:03 • 5554 просмотра

Новости Мира
Хранитель
Эди Рама
Албания