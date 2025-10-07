В Албанії підозрюваний застрелив суддю прямо в залі суду

$41.230.05
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 15852 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 36603 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 33955 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 37110 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 67971 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 31164 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 38058 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 65311 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 76990 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 92315 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Словаччина передасть Україні п’ять машин Bozena та іншу техніку для розмінуванняPhoto6 жовтня, 16:03 • 3596 перегляди
Британія відреагувала на заяву Зеленського щодо використання її комплектуючих у російських дронах та ракетах 6 жовтня, 16:40 • 12521 перегляди
Шмигаль і прем’єр Нідерландів побували на підприємстві з виробництва українських БПЛАPhoto6 жовтня, 16:54 • 4318 перегляди
Енергетична криза в росії: дефіцит електроенергії сягає 25 ГВт - розвідка6 жовтня, 17:25 • 3816 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 7810 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto6 жовтня, 12:01 • 30337 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня6 жовтня, 08:19 • 40243 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto6 жовтня, 06:06 • 67975 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto4 жовтня, 08:00 • 181632 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 109619 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Еді Рама
Беньямін Нетаньягу
Україна
Сполучені Штати Америки
Сектор Газа
Європа
Ізраїль
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 7832 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 64964 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 61446 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 137036 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 68774 перегляди
The Guardian
Forbes
Су-30
МіГ-31
Су-24

В Албанії підозрюваний застрелив суддю прямо в залі суду

Київ • УНН

 • 572 перегляди

В апеляційному суді Албанії під час слухання підозрюваний відкрив вогонь, внаслідок чого загинув суддя Астріт Калая та двоє людей отримали поранення. Трагедія сталась 6 жовтня 2025 року в Тирані під час розгляду майнового спору.

В Албанії підозрюваний застрелив суддю прямо в залі суду
Суддя Астріт Калая

В апеляційному суді Албанії під час слухання підозрюваний відкрив вогонь, внаслідок чого загинув суддя, а ще двоє людей отримали поранення. Про це інформує видання The Guardian, передає УНН.

Деталі

Трагедія сталась 6 жовтня 2025 року у столиці Тирані під час розгляду майнового спору.

Суддя Астріт Калая, який головував на засіданні, був поранений і помер дорогою до лікарні. 

Пораненими також стали батько та син, які брали участь у процесі. Наразі їхній стан стабільний.

Поліція повідомила, що стрілка затримали одразу після спроби втечі.

Прем'єр-міністр Еді Рама назвав подію "трагічною" і закликав посилити покарання за злочини зі зброєю, підкресливши, що агресія в суді вимагає "найжорсткішої правової відповіді".

Ця подія вимагає осмислення системи внутрішньої безпеки судів, яка не може залишатися питанням вибору між приватною поліцією в ім’я незалежності судової влади. Ця трагічна подія є найнезаперечнішим аргументом на підтримку значного посилення Кримінального кодексу щодо покарання за незаконне зберігання зброї

- наголосив Рама.

Він додав, що будь-яка толерантність у судових процесах до людей, які носять зброю без дозволу, має бути припинена, закликаючи до суворіших правових заходів.

Президент країни Байрам Бегадж засудив напад, назвавши його "жахливим ударом по всій системі правосуддя".

Прем'єр-міністр Албанії пожартував про "мирну угоду" Албанії з Азербайджаном, про яку сказав Трамп02.10.25, 17:03 • 5554 перегляди

Віта Зеленецька

Новини Світу
The Guardian
Еді Рама
Албанія