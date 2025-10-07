В Албанії підозрюваний застрелив суддю прямо в залі суду
Київ • УНН
В апеляційному суді Албанії під час слухання підозрюваний відкрив вогонь, внаслідок чого загинув суддя Астріт Калая та двоє людей отримали поранення. Трагедія сталась 6 жовтня 2025 року в Тирані під час розгляду майнового спору.
В апеляційному суді Албанії під час слухання підозрюваний відкрив вогонь, внаслідок чого загинув суддя, а ще двоє людей отримали поранення. Про це інформує видання The Guardian, передає УНН.
Деталі
Трагедія сталась 6 жовтня 2025 року у столиці Тирані під час розгляду майнового спору.
Суддя Астріт Калая, який головував на засіданні, був поранений і помер дорогою до лікарні.
Пораненими також стали батько та син, які брали участь у процесі. Наразі їхній стан стабільний.
Поліція повідомила, що стрілка затримали одразу після спроби втечі.
Прем'єр-міністр Еді Рама назвав подію "трагічною" і закликав посилити покарання за злочини зі зброєю, підкресливши, що агресія в суді вимагає "найжорсткішої правової відповіді".
Ця подія вимагає осмислення системи внутрішньої безпеки судів, яка не може залишатися питанням вибору між приватною поліцією в ім’я незалежності судової влади. Ця трагічна подія є найнезаперечнішим аргументом на підтримку значного посилення Кримінального кодексу щодо покарання за незаконне зберігання зброї
Він додав, що будь-яка толерантність у судових процесах до людей, які носять зброю без дозволу, має бути припинена, закликаючи до суворіших правових заходів.
Президент країни Байрам Бегадж засудив напад, назвавши його "жахливим ударом по всій системі правосуддя".
Прем'єр-міністр Албанії пожартував про "мирну угоду" Албанії з Азербайджаном, про яку сказав Трамп02.10.25, 17:03 • 5554 перегляди