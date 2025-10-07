В Албанії підозрюваний застрелив суддю прямо в залі суду

В апеляційному суді Албанії під час слухання підозрюваний відкрив вогонь, внаслідок чого загинув суддя, а ще двоє людей отримали поранення. Про це інформує видання The Guardian, передає УНН.

Трагедія сталась 6 жовтня 2025 року у столиці Тирані під час розгляду майнового спору.

Суддя Астріт Калая, який головував на засіданні, був поранений і помер дорогою до лікарні.

Пораненими також стали батько та син, які брали участь у процесі. Наразі їхній стан стабільний.

Поліція повідомила, що стрілка затримали одразу після спроби втечі.

Прем'єр-міністр Еді Рама назвав подію "трагічною" і закликав посилити покарання за злочини зі зброєю, підкресливши, що агресія в суді вимагає "найжорсткішої правової відповіді".

Ця подія вимагає осмислення системи внутрішньої безпеки судів, яка не може залишатися питанням вибору між приватною поліцією в ім’я незалежності судової влади. Ця трагічна подія є найнезаперечнішим аргументом на підтримку значного посилення Кримінального кодексу щодо покарання за незаконне зберігання зброї