Прем'єр-міністр Албанії пожартував про "мирну угоду" Албанії з Азербайджаном, про яку сказав Трамп

Прем’єр Албанії Еді Рама під час зустрічі з Еммануелем Макроном та Ільхамом Алієвим висміяв заяву президента США Дональда Трампа про "закінчення війни", якої ніколи не було між Албанією та Азербайджаном, пише УНН.

Деталі

Ви повинні вибачитися тут перед нами, що не привітали нас із мирною угодою, яку президент Трамп уклав між Албанією та Азербайджаном…Він дуже старався..він працював 8 місяців