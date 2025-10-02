Прем'єр-міністр Албанії пожартував про "мирну угоду" Албанії з Азербайджаном, про яку сказав Трамп
Київ • УНН
Під час зустрічі з президентами Франції та Азербайджану, Еді Рама жартома відреагував на заяву Дональда Трампа про "закінчення війни", якої насправді ніколи не було між Албанією та Азербайджаном
Прем’єр Албанії Еді Рама під час зустрічі з Еммануелем Макроном та Ільхамом Алієвим висміяв заяву президента США Дональда Трампа про "закінчення війни", якої ніколи не було між Албанією та Азербайджаном, пише УНН.
Деталі
Ви повинні вибачитися тут перед нами, що не привітали нас із мирною угодою, яку президент Трамп уклав між Албанією та Азербайджаном…Він дуже старався..він працював 8 місяців
"Вибачте хлопці", - відповів Макрон та розсміявся.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що Дональд Трамп заявив, що зупинив конфлікт між Азербайджаном та Албанією, ймовірно переплутавши останню з Вірменією. Він також стверджує, що Барак Обама віддав росії Крим - "величезний шмат землі посеред океану".