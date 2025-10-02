Премьер-министр Албании пошутил о «мирном соглашении» Албании с Азербайджаном, о котором говорил Трамп

$41.220.08
Эксклюзив
13:54 • 5420 просмотра
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
Эксклюзив
13:45 • 10563 просмотра
"Не ангелы святые": Эксперт объяснил, почему нужно усилить контроль за НАБУ
13:08 • 4864 просмотра
Украина вернула 185 защитников из российского плена, среди них защитники Мариуполя и ЧАЭС - ЗеленскийPhoto
Эксклюзив
12:31 • 11529 просмотра
Как украинцам за границей сдать ДНК-образцы для поиска без вести пропавших: в МВД дали ответ
2 октября, 09:13 • 20095 просмотра
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
2 октября, 07:38 • 27407 просмотра
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
2 октября, 06:36 • 29036 просмотра
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
2 октября, 05:53 • 26747 просмотра
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
2 октября, 05:30 • 45817 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
2 октября, 03:16 • 20997 просмотра
ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен
Популярные новости
Украину накрыла мощная магнитная буря: прогноз на ближайшие дниPhoto2 октября, 05:59 • 29714 просмотра
День учителя 2025: что подарить педагогу2 октября, 07:31 • 38087 просмотра
"Рамштайн" созывают на 15 октября в штаб-квартире НАТО2 октября, 08:49 • 17630 просмотра
Права акционеров банков, выводимых с рынка, против вседозволенности НБУ: украинская реальность и опыт ЕС11:28 • 22147 просмотра
День сельди: пять аппетитных рыбных блюдPhoto11:55 • 20027 просмотра
публикации
Почему турецкая модель "одна аптека - один фармацевт" опасна для Украины и при чем здесь россия?12:21 • 13124 просмотра
День сельди: пять аппетитных рыбных блюдPhoto11:55 • 20052 просмотра
Права акционеров банков, выводимых с рынка, против вседозволенности НБУ: украинская реальность и опыт ЕС11:28 • 22171 просмотра
День учителя 2025: что подарить педагогу2 октября, 07:31 • 38109 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto2 октября, 05:30 • 45817 просмотра
УНН Lite
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией13:33 • 3838 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 53801 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 61872 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 43975 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 46480 просмотра
Премьер-министр Албании пошутил о «мирном соглашении» Албании с Азербайджаном, о котором говорил Трамп

Киев • УНН

 • 186 просмотра

Во время встречи с президентами Франции и Азербайджана Эди Рама в шутку отреагировал на заявление Дональда Трампа о «завершении войны», которой на самом деле никогда не было между Албанией и Азербайджаном

Премьер-министр Албании пошутил о «мирном соглашении» Албании с Азербайджаном, о котором говорил Трамп

Премьер Албании Эди Рама во время встречи с Эммануэлем Макроном и Ильхамом Алиевым высмеял заявление президента США Дональда Трампа о "завершении войны", которой никогда не было между Албанией и Азербайджаном, пишет УНН.

Подробности

Вы должны извиниться здесь перед нами, что не поздравили нас с мирным соглашением, которое президент Трамп заключил между Албанией и Азербайджаном… Он очень старался… он работал 8 месяцев

- сказал Эди Рама в присутствии Алиева Макрону.

"Извините, ребята", - ответил Макрон и рассмеялся.

Напомним

Ранее УНН писал, что Дональд Трамп заявил, что остановил конфликт между Азербайджаном и Албанией, вероятно перепутав последнюю с Арменией. Он также утверждает, что Барак Обама отдал России Крым - "огромный кусок земли посреди океана".

Алена Уткина

Новости Мира
Ильхам Алиев
Эди Рама
Барак Обама
Албания
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Армения
Азербайджан
Крым