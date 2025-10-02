Премьер-министр Албании пошутил о «мирном соглашении» Албании с Азербайджаном, о котором говорил Трамп

Премьер Албании Эди Рама во время встречи с Эммануэлем Макроном и Ильхамом Алиевым высмеял заявление президента США Дональда Трампа о "завершении войны", которой никогда не было между Албанией и Азербайджаном, пишет УНН.

Подробности

Вы должны извиниться здесь перед нами, что не поздравили нас с мирным соглашением, которое президент Трамп заключил между Албанией и Азербайджаном… Он очень старался… он работал 8 месяцев - сказал Эди Рама в присутствии Алиева Макрону.

"Извините, ребята", - ответил Макрон и рассмеялся.

Напомним

Ранее УНН писал, что Дональд Трамп заявил, что остановил конфликт между Азербайджаном и Албанией, вероятно перепутав последнюю с Арменией. Он также утверждает, что Барак Обама отдал России Крым - "огромный кусок земли посреди океана".