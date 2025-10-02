Премьер-министр Албании пошутил о «мирном соглашении» Албании с Азербайджаном, о котором говорил Трамп
Киев • УНН
Во время встречи с президентами Франции и Азербайджана Эди Рама в шутку отреагировал на заявление Дональда Трампа о «завершении войны», которой на самом деле никогда не было между Албанией и Азербайджаном
Премьер Албании Эди Рама во время встречи с Эммануэлем Макроном и Ильхамом Алиевым высмеял заявление президента США Дональда Трампа о "завершении войны", которой никогда не было между Албанией и Азербайджаном, пишет УНН.
Подробности
Вы должны извиниться здесь перед нами, что не поздравили нас с мирным соглашением, которое президент Трамп заключил между Албанией и Азербайджаном… Он очень старался… он работал 8 месяцев
"Извините, ребята", - ответил Макрон и рассмеялся.
Напомним
Ранее УНН писал, что Дональд Трамп заявил, что остановил конфликт между Азербайджаном и Албанией, вероятно перепутав последнюю с Арменией. Он также утверждает, что Барак Обама отдал России Крым - "огромный кусок земли посреди океана".