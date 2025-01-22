Зеленский и премьер Вьетнама обсудили экономическое сотрудничество

В ходе Всемирного экономического форума в Давосе Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Владимира Зеленского.

Детали

Во вторник, 21 января, Глава Украинского государства провел встречу с Премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем.

Обсудили дальнейшее развитие торговли и укрепление экономического сотрудничества - сообщил Владимир Зеленский.

Президент Украины также подчеркнул улучшение торгово-экономического сотрудничества между странами. "В течение всех этих лет торговля между нашими государствами растет, и я рад, что мы имеем такие прочные экономические отношения. Украина готова и в дальнейшем наращивать поставки аграрной продукции во Вьетнам", - отметил Владимир Зеленский.

Напомним

В Давосе Президент Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Албании Эди Рамой, во время которой они подписали Соглашение о долгосрочном сотрудничестве и поддержке между Украиной и Республикой Албания.