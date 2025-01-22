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Зеленський і прем'єр В'єтнаму обговорили економічну спрівпрацю

Зеленський і прем'єр В'єтнаму обговорили економічну спрівпрацю

Київ • УНН

 • 64397 перегляди

Президент України зустрівся з прем'єр-міністром В'єтнаму Фам Минь Чинем на Всесвітньому економічному форумі. Сторони обговорили розвиток торгівлі та домовились про нарощування постачання аграрної продукції.

У ході Всесвітнього економічного форуму в Давосі Президент України Володимир Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром Вʼєтнаму Фам Минь Чинем. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Володимира Зеленського.

Деталі

У вівторок, 21 січня, Глава Української держави провів зустріч із Премʼєр-міністром Вʼєтнаму Фам Минь Чинем. 

Обговорили подальший розвиток торгівлі та зміцнення економічної співпраці 

- повідомив Володимир Зеленський.

Президент України також підпреслив покращення торгівельно-економічної співпраці між країнами. "Протягом усіх цих років торгівля між нашими державами зростає, і я радий, що ми маємо такі міцні економічні відносини. Україна готова й надалі нарощувати постачання аграрної продукції до Вʼєтнаму", - зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо

У Давосі Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою, під час якої вони підписали Угоду про довгострокове співробітництво та підтримку між Україною та Республікою Албанія.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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albaniiaАлбанія
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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