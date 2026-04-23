Премьер Албании заявил, что ЕС ошибается, не ведя диалог с Россией
Эди Рама считает, что Европа теряет влияние на завершение войны из-за отсутствия контактов с РФ. Также он обсуждает инвестпроект Кушнера на 1,4 млрд.
Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что Европейский Союз допустил стратегическую ошибку, отказавшись от прямых контактов с Россией по завершению войны против Украины. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.
В интервью во время Дельфийского экономического форума он подчеркнул, что Европа должна поддерживать диалог даже с противниками.
Европа совершила большую стратегическую ошибку, перекрыв все каналы связи с Россией… Европа должна всегда разговаривать со всеми
Его позиция отличается от подхода руководства ЕС, которое избегает прямых переговоров с российским руководством.
Роль ЕС в возможных переговорах
По словам Рамы, отсутствие диалога может привести к тому, что Европа потеряет влияние на возможные будущие договоренности между Украиной и Россией.
Чем больше мы будем откладывать это, тем меньше у нас будет права голоса в конце
Премьер также прокомментировал переговоры с американским инвестором Джаредом Кушнером относительно возможного проекта на острове Сазан в Адриатическом море.
Речь идет о потенциальных инвестициях в размере около 1,4 миллиарда долларов для создания роскошного экокурорта. Рама подчеркнул, что окончательного соглашения пока нет.
Мы не заключили соглашение… мы ведем переговоры
