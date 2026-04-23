Обсудили евроинтеграцию и сотрудничество в формате Drone Deal - Зеленский встретился на Кипре с президентом Литвы

Киев • УНН

 • 750 просмотра

Лидеры обсудили формат Drone Deal и кредит на 90 млрд евро. Литва поддержит вступление Украины в ЕС во время своего председательства в Совете Евросоюза в 2027 году.

На Кипре Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Литвы Гитанасом Науседой. Лидеры подробно обсудили развитие сотрудничества в оборонном производстве, прежде всего речь шла о сотрудничестве в формате Drone Deal, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Глава государства поблагодарил за постоянную оборонную помощь. Литва планирует внести новый вклад в программу PURL и готова сотрудничать с Украиной в рамках программы SAFE.

Президент Украины также отметил важность сегодняшнего решения о разблокировании кредита на 90 млрд евро и поблагодарил за поддержку.

Лидеры подробно обсудили развитие сотрудничества в оборонном производстве, прежде всего речь шла о сотрудничестве в формате Drone Deal. По словам Владимира Зеленского, опыт украинцев в построении системы защиты жизней нужно масштабировать на всю Европу, и мы готовы к такому партнерству

- говорится в сообщении.

Как сообщили в ОП, отдельное внимание – европейской интеграции Украины. Украина рассчитывает на скорейшее открытие переговорных кластеров для вступления в Евросоюз. В первой половине 2027 года Литва будет председательствовать в Совете Евросоюза, и Украина ожидает соответствующей поддержки во всех вопросах, касающихся ее полноправного членства в Европейском Союзе.

Антонина Туманова

