Обсудили евроинтеграцию и сотрудничество в формате Drone Deal - Зеленский встретился на Кипре с президентом Литвы
Киев • УНН
Лидеры обсудили формат Drone Deal и кредит на 90 млрд евро. Литва поддержит вступление Украины в ЕС во время своего председательства в Совете Евросоюза в 2027 году.
На Кипре Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Литвы Гитанасом Науседой. Лидеры подробно обсудили развитие сотрудничества в оборонном производстве, прежде всего речь шла о сотрудничестве в формате Drone Deal, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
Детали
Глава государства поблагодарил за постоянную оборонную помощь. Литва планирует внести новый вклад в программу PURL и готова сотрудничать с Украиной в рамках программы SAFE.
Президент Украины также отметил важность сегодняшнего решения о разблокировании кредита на 90 млрд евро и поблагодарил за поддержку.
Лидеры подробно обсудили развитие сотрудничества в оборонном производстве, прежде всего речь шла о сотрудничестве в формате Drone Deal. По словам Владимира Зеленского, опыт украинцев в построении системы защиты жизней нужно масштабировать на всю Европу, и мы готовы к такому партнерству
Как сообщили в ОП, отдельное внимание – европейской интеграции Украины. Украина рассчитывает на скорейшее открытие переговорных кластеров для вступления в Евросоюз. В первой половине 2027 года Литва будет председательствовать в Совете Евросоюза, и Украина ожидает соответствующей поддержки во всех вопросах, касающихся ее полноправного членства в Европейском Союзе.
