ЕС выполнил обещание о 90 млрд евро для Украины, первый транш возможен уже в этом квартале – фон дер Ляйен

Киев • УНН

 • 1088 просмотра

Евросоюз выделяет кредит на 90 млрд евро, где две трети средств пойдут на оборону. Первый транш будет включать закупку украинских дронов для ВСУ.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз выполнил свое обещание по кредитной программе на 90 млрд евро для Украины, а первый транш финансирования может поступить уже в этом квартале. Об этом она заявила во время совместного выступления с Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Европейского совета Антониу Коштой, передает УНН.

По словам фон дер Ляйен, нынешний день стал важным как для Украины, так и для всей Европы.

Сегодня хороший день для Украины и для Европы. В феврале, когда я посещала Киев, я сказала, что мы обеспечим 90-миллиардный кредит так или иначе. И сегодня мы выполнили это обещание 

– сказала она.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что большая часть подготовительной работы уже завершена, поэтому первые средства могут быть выделены в ближайшее время.

Большая часть подготовительной работы уже проделана. Я думаю, что первый транш из 45 миллиардов евро, предусмотренных на 2026 год, может поступить еще в этом квартале.

— отметила фон дер Ляйен.

Она уточнила, что часть средств пойдет на поддержку бюджета Украины, а основная часть – на оборону.

Мы согласовали, что одна треть кредита будет направлена на бюджетные нужды, а две трети – на оборону 

– заявила глава Еврокомиссии.

Отдельно она сообщила, что первый оборонный пакет в рамках программы может касаться беспилотников.

Я думаю, что первым пакетом станет пакет дронов – дроны из Украины для Украины 

– сказала фон дер Ляйен.

Также она напомнила, что Евросоюз согласовал новый санкционный пакет против России.

Сегодня мы также согласовали 20-й пакет санкций. Иными словами, чем больше Россия удваивает ставку в своей агрессивной войне, тем больше Европа удваивает поддержку Украины.

— подчеркнула она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Европа и впредь будет стоять рядом с Украиной.

Для нас это принципиально важно, потому что мы четко настроены быть на вашей стороне и на стороне украинского народа. Сегодня хороший день 

– резюмировала она.

