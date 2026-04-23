ЕС выполнил обещание о 90 млрд евро для Украины, первый транш возможен уже в этом квартале – фон дер Ляйен

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз выполнил свое обещание по кредитной программе на 90 млрд евро для Украины, а первый транш финансирования может поступить уже в этом квартале. Об этом она заявила во время совместного выступления с Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Европейского совета Антониу Коштой, передает УНН.

По словам фон дер Ляйен, нынешний день стал важным как для Украины, так и для всей Европы.

Сегодня хороший день для Украины и для Европы. В феврале, когда я посещала Киев, я сказала, что мы обеспечим 90-миллиардный кредит так или иначе. И сегодня мы выполнили это обещание – сказала она.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что большая часть подготовительной работы уже завершена, поэтому первые средства могут быть выделены в ближайшее время.

Большая часть подготовительной работы уже проделана. Я думаю, что первый транш из 45 миллиардов евро, предусмотренных на 2026 год, может поступить еще в этом квартале. — отметила фон дер Ляйен.

Она уточнила, что часть средств пойдет на поддержку бюджета Украины, а основная часть – на оборону.

Мы согласовали, что одна треть кредита будет направлена на бюджетные нужды, а две трети – на оборону – заявила глава Еврокомиссии.

Отдельно она сообщила, что первый оборонный пакет в рамках программы может касаться беспилотников.

Я думаю, что первым пакетом станет пакет дронов – дроны из Украины для Украины – сказала фон дер Ляйен.

Также она напомнила, что Евросоюз согласовал новый санкционный пакет против России.

Сегодня мы также согласовали 20-й пакет санкций. Иными словами, чем больше Россия удваивает ставку в своей агрессивной войне, тем больше Европа удваивает поддержку Украины. — подчеркнула она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Европа и впредь будет стоять рядом с Украиной.

Для нас это принципиально важно, потому что мы четко настроены быть на вашей стороне и на стороне украинского народа. Сегодня хороший день – резюмировала она.

