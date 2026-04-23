$43.890.2351.500.41
ukenru
Ядерное сдерживание возвращается в Европу – континент готовится к войне

Киев • УНН

 • 5196 просмотра

Польша присоединяется к французской инициативе ядерного сдерживания, а Финляндия планирует разрешить хранение ядерного оружия. Европа усиливает безопасность.

Польша планирует присоединиться к французской инициативе по созданию новой системы ядерного сдерживания в Европе. В то же время в Финляндии правительство внесло в парламент предложение разрешить ввоз и хранение ядерного оружия на территории страны, пишет BBC. 

Европейские государства начали системно менять подход к собственной безопасности на фоне российской агрессии, а сценарий нападения РФ на одну из стран НАТО больше не воспринимается как сугубо теоретический. Именно поэтому появляются заявления об усилении армий, возможном размещении ядерного оружия в Финляндии и отработке новых форматов сдерживания. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политолог Олег Лесной.

Эксперт подчеркнул, что все последние сигналы из Европы следует рассматривать как реакцию на поведение Кремля, который годами использует военную силу, шантаж и ядерные угрозы как инструмент политики.

Европа готовится к худшему сценарию

По словам Лесного, в европейских столицах все четче осознают – если Россию не останавливать силой, она будет продолжать тестировать границы допустимого.

Я считаю, что это реакция на агрессивную политику Российской Федерации. Мы видим, что разведки стран Запада, прежде всего Европы, прогнозируют возможное нападение России на одну из стран НАТО. Это уже не выглядит фантастикой, как могло казаться раньше. Это сценарий, который изучают серьезно 

– отметил эксперт.

По его мнению, в Европе увидели логику действий Кремля – сначала военное давление, потом ядерное запугивание.

Схема может быть простой – нападение на одну из стран, а дальше попытка сказать другим – не вмешивайтесь, потому что у нас ядерное оружие. Кстати, именно это Россия постоянно использует и в российско-украинской войне. Когда у них что-то не получается, они достают ядерную карту 

– сказал Лесной.

Почему Европа меняется именно сейчас

Политолог подчеркивает, что долгое время многие страны ЕС жили в логике послевоенного мира, когда большой войны на континенте якобы быть не могло. Однако события последних лет разрушили эти представления.

Мир понял очень неприятную вещь: если у тебя есть ядерное оружие – тебя слушают. Если у тебя его нет – тебя часто не слышат. Украина стала примером того, как государство без ядерного статуса вынуждено доказывать право на существование в условиях агрессии. Это увидели все 

– считает эксперт.

Именно поэтому, по его словам, Европа начинает движение в сторону новой архитектуры безопасности.

Европа начинает, по-моему, делать правильный крен в правильную сторону. Она поднимает ставки для России. Показывает, что запугивать безоружных в ядерном смысле уже не получится 

– сказал Лесной.

Финляндия – это о сдерживании, а не о нападении

Комментируя инициативу о возможном ввозе и хранении ядерного оружия в Финляндии, эксперт отметил, что это не о подготовке к войне, а о предотвращении ее.

Главная функция ядерного оружия – сдерживание. Не применение, а именно сдерживание. Если такое оружие потенциально может быть размещено ближе к границам России, это означает сигнал: не переходите черту, потому что цена будет слишком высокой 

– пояснил он.

По словам Лесного, именно логика сдерживания десятилетиями не позволяла прямому конфликту между ядерными державами перейти в горячую фазу.

Это не означает, что завтра кто-то собирается наносить удары. Это означает, что России хотят показать: время, когда она одна может пугать ядерной кнопкой, заканчивается 

– добавил эксперт.

Страны Балтии остаются зоной риска

В то же время наиболее уязвимым направлением потенциальной агрессии РФ Лесной считает не Финляндию, а страны Балтии.

Я думаю, вероятность нападения не на Финляндию, а именно на страны Балтии выглядит выше. Прежде всего потому, что Кремль может воспринимать их как меньшие государства, где можно попробовать проверить решимость НАТО 

– отметил он.

Эксперт напомнил, что перед вторжением в Украину также звучали аргументы, что нападение нелогично.

Я прекрасно помню, как у нас говорили – Путин не может напасть теми силами, которые стоят у границы, это нелогично. Но он напал. Поэтому когда сегодня кто-то говорит, что нападение на Балтию невозможно, я к таким выводам отношусь очень осторожно 

– сказал Лесной.

Пятая статья НАТО станет главным тестом

По мнению политолога, для России огромным соблазнительным фактором может быть попытка проверить, реально ли работает принцип коллективной обороны НАТО.

Важнейший вопрос для Кремля – применят ли пятую статью. Если альянс окажется неспособным защитить своего члена, это будет колоссальный удар по всей системе безопасности Запада. И Москва это прекрасно понимает 

– подчеркнул он.

Именно поэтому, по словам эксперта, демонстрация единства Альянса сейчас критически важна.

Россия всегда ищет слабость. Если видит силу – отступает. Если видит сомнения – начинает давить 

– добавил Лесной.

Может ли Путин искать "победную войну"

Политолог предполагает, что Кремль может искать новый конфликт не только по военным, но и по политическим причинам.

Путину может быть нужна маленькая или "победная" война – для внутреннего потребления, для мобилизации населения, для демонстрации силы. Также это может быть попытка поднять ставки в переговорах по Украине 

– сказал эксперт.

По его мнению, опасность заключается в том, что авторитарные режимы часто принимают решения не из логики здравого смысла, а из логики страха потери власти.

У него может сработать инстинкт крысы, загнанной в угол. И тогда он бросается туда, где считает слабее 

– отметил Лесной.

Ядерный удар маловероятен, но шантаж останется

Несмотря на агрессивную риторику Москвы, эксперт не видит готовности РФ к реальному применению ядерного оружия.

Россия уже имела несколько моментов, когда могла бы это сделать против Украины, если верить их собственным угрозам. Но этого не произошло. Потому что есть разница между сдерживанием, запугиванием и применением. Сейчас они находятся в фазе запугивания 

– сказал он.

Также, по его словам, такой сценарий невыгоден другим ядерным державам.

Это невыгодно ядерному клубу в целом. Китаю невыгодно. Многим невыгодно. Если кто-то нарушит табу на применение ядерного оружия, мир пойдет совсем другим путем 

– резюмировал Лесной.

